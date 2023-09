Call my agent 2: ecco le star della seconda stagione

Il gioco, entrato nell’immaginario collettivo come il gestionale per eccellenza, sta per tornare con un nuovo capitolo: The Sims 5. The Sims 5: le parole della vice-presidente Ebbene sì. Electronic Arts e Maxis hanno finalmente confermato i rumour che non hanno mai smesso di circolare negli ultimi mesi. Inoltre, si tratterebbe di un capitolo “Free …

Continue reading “The Sims 5: sarà gratis al lancio!”