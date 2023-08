Cillian Murphy: la faccia da cattivo di Hollywood

Cillian Murphy, l’enigmatico attore Irlandese, raramente ottiene ruoli da buono. L’attore, infatti, ha un viso molto particolare che lo rende il perfetto cattivo: basti pensare a film come Red Eye di Wes Craven, dove Murphy è un assassino, o Batman Begins, dove l’attore interpreta il ruolo del pazzo psicopatico Lo Spaventapasseri.

Oggi l’attore è sulla bocca di tutti grazie al suo ultimo film, Oppenheimer, ma ci ha messo parecchio ad arrivare dove è adesso.

Murphy come lo Spaventapasseri in Batman Begins

Un attore con un curriculum vasto, ma non molto conosciuto

Cillian Murphy ha iniziato la sua carriera molto tempo addietro, agli inizi del 2000, ed ottenne presto notorietà grazie al regista Danny Boyle, con il film 28 giorni dopo, dove ricopriva il ruolo da protagonista. Il film è noto per essere uno dei film sugli zombie più belli di sempre con un bassissimo budget, 8 milioni di dollari, ma con un incasso di più di 80 milioni.

28 giorni dopo

Dopo questo ruolo e pochi altri da protagonista – Sunshine sempre di Danny Boyle (2007) – Murphy ottiene solo parti di contorno. Lo vediamo in Batman Begins di Nolan, in Red Lights accanto a Sigourney Weaver e De Niro, ne La ragazza con l’orecchino di perla, ma nonostante la vasta filmografia ancora non ottiene un altro ruolo rilevante, da assoluto protagonista.

La fama a livello mondiale

Nonostante l’attore abbia quindi un curriculum rispettabile ed abbia una non irrilevante esperienza nel mondo del cinema, ottiene la fama mondiale 11 anni dopo 28 giorni dopo, con la serie televisiva Peaky Blinders, creata da Steven Knight.

Tommy in Peaky Blinders

Nel 1919 nella Birmingham del primo dopoguerra, dove la popolazione lotta per sopravvivere a un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale. La vicenda è ambientata nel quartiere di Small Heath e ruota attorno alla famiglia Shelby, il cui secondogenito Tommy, reduce decorato della prima guerra mondiale, è anche il boss della gang detta “Peaky Blinders”, dall’usanza di nascondere lamette nel risvolto dei cappelli, in modo da poterli utilizzare anche come arma. La serie racconta le vicende di questa gang inglese.

La serie della BBC ha avuto un grande successo, con ben 6 stagioni. Conclusasi l’anno scorso, ha reso l’attore, ormai, noto al grande pubblico.

Pochi ruoli da buono, un magnifico cattivo

Dopo il successo di Peaky Blinders, finalmente, Cillian Murphy ottiene un nuovo ruolo da protagonista sul grande schermo, ovvero quello di Robert Oppeheimer, il creatore della bomba atomica.

Murphy è Oppenheimer

Come potete leggere nella nostra recensione, il personaggio del fisico non può essere considerato né buono, né cattivo. Nei ruoli precedenti a questo bisogna dire che l’attore poche volte ha vestito i panni di un buono, soprattutto a causa del suo viso particolare, che lo rende un meraviglioso villain: è stato lo Spaventapasseri nei Batman di Nolan; il figlio di un Businessman senza scrupoli in Inception; assassino in Red Eye e gangster spietato in Peaky Blinders.

Al momento, molti fan della Marvel lo vorrebbero nei panni del villain Dottor Destino per il prossimo film de I fantastici 4, ma ancora non vi sono notizie ufficiali a riguardo.