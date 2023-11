Creed 4 si farà: cosa sappiamo sul film con Michael B. Jordan

Creed 4 si farà. Il produttore della saga, Irwin Winkler, ha annunciato ufficialmente che ci sarà un quarto capitolo dello spin-off di Rocky.

Michael B. Jordan tornerà nuovamente nel doppio ruolo di attore e regista. Già in Creed III l’interprete di Adonis Creed aveva fatto il suo debutto dietro la macchina da presa. Un esordio convincente, che gli è valsa la conferma anche per il prossimo film.

Stando alle dichiarazioni di Winkler, Creed 4 potrebbe entrare in produzione già nel corso del 2024. “Stiamo progettando Creed 4 in questo momento, è in lavorazione. Pensiamo di avere una storia davvero bella, un’ottima trama. I piani sono stati rimandati a causa dello sciopero, ma probabilmente entrerà in pre-produzione tra un anno”.

Una notizia che non sorprende, visto il grande successo della saga. Creed III, in particolare, ha incassato ben 257 milioni di dollari. Un record assoluto per lo storico franchise, che con Creed 4 raggiungerà il suo decimo film, compresi quelli di Rocky. E ben presto potrebbero diventare di più.

Creed 4 ma non solo: arrivano degli spin-off?

Lo scorso marzo, come riportato da Variety, Michael B. Jordan ed Amazon avevano avviato delle discussioni per espandere la saga di Creed con nuovi progetti spin-off per il cinema e la televisione.

In seguito all’acquisizione di MGM da parte di Amazon, l’intenzione sarebbe quella di portare la saga su Prime Video, ad esempio con film e serie TV su personaggi secondari della saga.

Ancora niente di certo su quali siano effettivamente i progetti in cantiere. Si è però parlato di un anime e di una serie sulla figlia di Adonis, che ha debuttato in Creed 3. Inoltre è stato commissionato un film su Ivan e Viktor Drago, gli avversari di Rocky e Adonis.

E a proposito di Rocky, Sylvester Stallone tornerà? Improbabile, viste i diverbi con la produzione e la sua assenza nel terzo capitolo di Creed 3. Ovviamente però, mai dire mai.