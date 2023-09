Disney+ in offerta: attiva la promo da 1,99 al mese per tre mesi

Disney+ in sconto per tre mesi con un’offerta imperdibile.

La piattaforma di streaming Disney+ è stata tanto criticata nelle ultime settimane per l’annuncio di un imminente aumento dei prezzi, oltre allo stop alla condivisione dell’account al di fuori del nucleo domestico. Ma è proprio nell’occhio del ciclone che la piattaforma sorprende tutti con un’offerta imperdibile.

Sulla homepage di Disney+, infatti, è comparsa oggi l’offerta per ottenere l’abbonamento alla piattaforma a soli 1,99 euro al mese per tre mesi. Un risparmio notevole, pari al 75% circa dell’abbonamento mensile classico, il quale per adesso è ancora di 8,99 al mese.

Come si legge nelle condizioni dell’offerta, la promozione è attivabile fino alle ore 23:59 del 20 settembre 2023. Inoltre, può essere attivata solamente dai nuovi abbonati o da coloro che, superati i 18 anni, desiderano riattivare il loro vecchio abbonamento.

Al termine dei tre mesi Disney+ si rinnoverà automaticamente al nuovo prezzo premium, in vigore dal 1 novembre 2023, di 11,99 euro al mese (salvo disdetta prima del termine dei tre mesi).

Se volete saperne di più sul nuovo listino prezzi di Disney+ e, in generale, sulle novità che Bob Iger ha programmato per noi, vi lasciamo qui sotto un video riassuntivo.