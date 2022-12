Dune 2: un’altra foto dal set aumenta l’hype per il sequel

Indice dei contenuti Quello che sappiamo su Dune 2

Qualche tempo fa avevamo visto una splendida foto dal set di Dune 2, ovvero un tramonto pubblicato su una storia Instagram da parte dell’attrice Zandaya, che nel film ha il ruolo della ragazza Fremen, Chani. Chi se lo è perso può trovare lo scatto qui.

Adesso è il co-protagonista della pellicola a deliziarci con uno scatto dal set, sempre pubblicato sulla celebre piattaforma social: Timothée Chamalet è raffigurato di spalle, davanti ad una roccia nel deserto. Molto probabilmente si tratta del pianeta Arrakis, anche conosciuto come Dune, da cui il titolo del film e del romanzo di Frank Herbert. Chamalet, che interpreta il giovane duca Paul Atreides, indossa un particolare indumento nero, con la polverosa sagoma di uno scheletro umano. Non sappiamo se si tratti di uno dei costumi di scena o sia proprio dell’attore, che spesso si presenta con il suo stile particolarmente stravagante sui vari red carpet.

Quello che sappiamo su Dune 2

In questo secondo lungometraggio, diretto sempre dal regista Canadese, Denise Villeneuve (Blade Runner 2049; Prisoners), Paul e sua madre Lady Jessica, interpretata da Rebecca Ferguson, nota per la sua ottima interpretazione della villain nel film Doctor Sleep, devono imparare le leggi del deserto e a convivere con i Fremen per portare a termine la vendetta contro il barone Arkonnen (Stellan Skargaard) il quale ha complottato con l’Imperatore per distruggere gli Atreides ed uccidere il Duca Leto.

L’imperatore Shaddam IV, interpretato da Christopher Walken, ha anche una figlia, la principessa Irulan, che secondo le recenti dichiarazioni sarà interpretata da Florence Pugh la ormai nuova stella nascente del cinema nota per i suoi ruoli in Midsommar e in Black Widow come sorella di Natasha Romanov. Oltre a queste ci saranno altre new entry: Austin Bautler (Feyd-Rautha) e Léa Seydoux (Lady Margot).

Il Dune 2 è atteso per il 17 novembre del 2023, nell’attesa speriamo presto di ricevere ulteriori scatti dal set!