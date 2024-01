EA FC 24: Svelate le squadre complete dei TOTY

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle difesa in EA FC 24. Abbiamo compilato una guida completa su come riuscire a costruire la miglior difesa nel gioco.

Oggi ritorniamo a parlarvi dell’evento più atteso del gioco, ossia i TOTY 24. Un giorno fa son state infatti pubblicate sul canale YouTube ufficiale di EA sport le squadre complete. Parliamo sia del team femminile che quello maschile, ognuno composto rispettivamente da undici titolari.

Tra attaccanti, difensori, centrocampisti e portieri son quindi ventidue i giocatori che verranno presto rilasciati all’interno dei pacchetti.

Andiamo però a vedere più nello specifico di quali giocatori stiamo parlando e di come sono suddivisi i team.

Il team maschile dei TOTY

Come portiere abbiamo Alisson Becker, con un overall di 95. In difesa invece abbiamo Jeremie Frimpong (94), Virgil Van Dijk (96), Ruben Dias (95) e Theo Hernandez (94).

Per quanto riguarda i centrocampisti ci vengono presentati Rodri (95), Kevin De Bruyne (96), Jude Bellingham (96).

Infine per i ruoli degli attaccanti ci sono Kylian Mbappe (97), Lionel Messi (97) e, per finire, Eerling Haaland (97).

Il team femminile

Passiamo ora al team femminile. In porta abbiamo Mary Earps (94), seguita da Ona Batlle (95), Millie Bright (94), Wendie Renard (95) e Sakina Karchaoui (95) che ricoprono il ruolo di difensori centrali.

Come centrocampisti ci sono Lena Oberdorf (95), Alexia Putellas (96) e Aitana Bonmati (97).

Finiamo con le attaccanti che sono Sophia Smith (95), Sam Kerr (96) e Caroline Hansen (97).

Queste erano quindi tutti i titolari della squadre appena annunciate per EA FC 24. Prima di concludere l’articolo vi rimandiamo al nostro precedente articolo su tutte le novità in arrivo per i TOTY 24 di EA FC.