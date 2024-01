Difesa su EA FC 24: la guida

In questa guida vi diamo consigli su come poter gestire la difesa in EA FC 24

Proprio ieri abbiamo parlato del calendario dei TOTY di EA FC 24. Seppur sia l’evento più atteso del gioco, c’è molto di più che il gioco può offrire. Oggi abbiamo deciso di parlarvi della difesa sul gioco, in particolare abbiamo deciso di creare una piccola guida.

La difesa, difatti, può apparire spesso fastidiosa da gestire nel migliore dei modi. Riuscir a controbattere ad un goal in contropiede può spesso essere davvero difficoltoso, rendendo il gioco una vera sfida.

Sicuramente non ha aiutato l’implementazione fatta da EA per gli attaccanti, la quale li ha resi ancora più una sfida. Sono ben sette le nuove abilità regalate agli avversarsi: siate sicuri che vi daranno del vero filo da torcere.

Tra questo e il controllo in corsa, riuscire a difendere un porta appare davvero difficoltoso. Ma non preoccupatevi, per questo vi viene in aiuto la nostra guida.

Le impostazioni

Partiamo dalle impostazioni di gioco. È necessario gestire bene le impostazioni per avere dei vantaggi nel vostro ruolo in difesa.

Sono due i tipi di difese tra cui è possibile scegliere nelle impostazioni. Una è la Difesa Tattica mentre l’altra la Difesa Avanzata. La Difesa Tattica sceglie automaticamente tra un tackle fisico o in piedi. Invece, la Difesa Avanzata permette al giocatore di fare questa scelta.

La prima è sicuramente più adatta a chi è alle prime armi.

Altri consigli

Prima di tutto, vi consigliamo anche di fare una giusta selezione dello Stile di Gioco. Questa nuova features implementata da EA FC 24 vi offre numerosi Stili adatti ad ogni tipo di giocatore. Sarà vostro compito quello di comprendere quello che più vi si addice.

Come secondo punto, vi consigliamo di essere pazienti ed allinearvi all’IA di gioco. Questa lavora a vostro vantaggio: aiutare la difesa vi potrà solo essere di aiuto.

Infine, è preferibile correre in contenimento invece di entrare in tackle. Eseguendo un contenimento vi sarà possibile rimanere al passo con gli attaccanti. Vi consigliamo però di tenere premuti i tasti L2+R2 per far si di allinearsi con la velocità degli attaccanti.

Concludiamo questo articolo lasciandovi al nostro precedente articolo su come fronteggiare gli attaccanti.