Esports Olympic Series 2023, ecco i risultati

Dal 22 al 25 giugno a Singapore si sono svolte, per la prima volta in presenza, le Olimpiadi Esports organizzate dal Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2020 l’evento si era completamente tenuto online.

A distinguersi per numero di trofei vinti è stata la Francia, ben 4 vittorie su 10 tornei, conquistando la medaglia d’oro con Just dance, Gran Turismo 7, Virtual Regatta e Tennis Clash.

Tutti i vincitori delle Esports Olympic Series 2023

Tir à l’arc (Tic Tac Bow) : Jared “MontyDey” Montgomery (USA)

: Jared “MontyDey” Montgomery (USA) Baseball (WBSC eBASEBALL: POWER PROS) : Mori “SHORA” Shoma (JPN)

: Mori “SHORA” Shoma (JPN) Scacchi (Chess.com) : Aleksei Sarana (SRB)

: Aleksei Sarana (SRB) Ciclismo (Zwift) : Team Fuego – Lou Bates (GBR), Marlene Bjärehed (SWE), James Barnes (RSA) e Martin Maertens (GER)

: Team Fuego – Lou Bates (GBR), Marlene Bjärehed (SWE), James Barnes (RSA) e Martin Maertens (GER) Danza (Just Dance) : Amandine “TheFairyDina” Morisset (FRA)

: Amandine “TheFairyDina” Morisset (FRA) Motorsport (Gran Turismo 7) : Kylian Drumont (FRA)

: Kylian Drumont (FRA) Voile (Virtual Regatta) : Tim “UOL Pepitõ” Carpentier (FRA)

: Tim “UOL Pepitõ” Carpentier (FRA) Tiro a segno (sfida ISSF con Fortnite) : Lucas “anon” Malissa (AUS)

: Lucas “anon” Malissa (AUS) Taekwondo (taekwondo virtuale) : Nigel Tan (SGP)

: Nigel Tan (SGP) Tennis (Tennis Clash): Anass “Anteo” Bengasi (FRA)

Anche un italiano sul podio con una medaglia di bronzo ottenuta con Just Dance. Si tratta di Antonino Pomilia.

Conosciuto sui social come Just Nino, oltre ad avere un canale Instagram e uno TikTok dove condivide le sue performance è una delle figure più importanti a livello italiano e mondiale su Just Dance. Due volte campione italiano della Just Dance World Cup nel 2018 e nel 2019, ha conquistato la qualificazione all’evento olimpico tenutosi a Singapore dal 22 al 25 giugno nel corso della Olympic Esports Week.

In contemporanea alle gare olimpiche ufficiali ci sono state anche esibizioni di vari esports.

Alcuni dei migliori giocatori del mondo di Rocket League, Virtual Table Tennis, duathlon (Arena Games Triathlon), Street Fighter 6 ed eFIBA su NBA2K hanno anche mostrato le loro abilità in una competizione molto combattuta, indipendentemente dallo stato delle esibizioni di questi eventi.

Insomma un evento che ha regalato grandi soddisfazioni al Comitato Olimpico e che porta a ben sperare all’esordio ufficiale degli Esports durante le Olimpiadi del 2024 a Parigi.