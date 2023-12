Fortnite: disponibile la nuova versione LEGO!

Arriva LEGO Fortnite, i mattoncini più famosi del mondo ora disponibili in una modalità dedicata!

LEGO Fortnite da ora è disponibile gratuitamente come parte integrante di Fortnite. Da ora possiamo considerare anche come un hub da cui accedere a varie esperienze, inclusi Rocket Racing e Fortnite Festival in arrivo l’8 e il 9 dicembre.

Per celebrare il lancio, Epic Games ha pubblicato uno gameplay trailer che potrete visualizzare qui sotto:

Ecco il mondo di LEGO Fortnite!

All’improvviso ti trovi in un nuovo mondo… sotto forma di LEGO? La natura intorno a te ha un aspetto familiare, ma sotto la superficie è fatta di mattoncini LEGO! Raccogli risorse LEGO per realizzare le tue costruzioni e crea villaggi in cui tu e i tuoi amici potrete vivere una vita fantastica!

Costruisci strutture per creare una comunità. Man mano che crescono, i tuoi villaggi attirano abitanti del villaggio, che verranno a vivere avventure con te o daranno il loro contributo!

La decisione più importante è la modalità con cui giocherai. Se sceglierai la Sopravvivenza, quella predefinita, potrai lottare contro il mondo che ti circonda. Raccogli e crea risorse per le tue costruzioni e affronta potenti nemici mentre esplori il mondo! Vuoi solo scatenare la tua immaginazione? Scegli la modalità Sandbox, in cui puoi generare costruzioni e oggetti senza dover trovare le risorse necessarie.

Se scegli la modalità Sandbox, puoi selezionare altre opzioni per personalizzare ancora di più il tuo mondo!

Come accedere al mondo di LEGO Fortnite!

Puoi scaricare Fortnite oppure giocare a Fortnite tramite cloud gaming. oppure scaricarlo su queste piattaforme:

PlayStation 5 e PlayStation 4

Xbox Serie X|S e Xbox One

Nintendo Switch

PC

Android



Cloud gaming

Questi sono i servizi di cloud gaming che puoi usare per giocare a Fortnite:

Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce NOW

Amazon Luna

Mattoncino per mattoncino conquisteremo il mondo!

In LEGO Fortnite i giocatori possono lanciarsi all’avventura da soli o in mondi condivisi da massimo sette giocatori. L’obiettivo è quello di raccogliere risorse, costruire la propria base e varie strutture utili.

Oltre alla modalità Survival, LEGO Fortnite include anche quella Creativa, dove possono dare libero sfogo alla propria fantasia. Ogni mondo può essere fino a 19 volte più grande della mappa di Fortnite Battle Royale e sarà possibile scegliere tra oltre 10.000 tipi di mattoncini LEGO differenti.

Una nuova bellissima modalità introdotta dopo l’evento che ha sancito il release della 5a stagione di Fortnite. Descritta nel nostro articolo dedicato!