Fortnite OG: le 10 skin più rare del titolo

Fortnite, il celebre titolo Battle Royale, ha da poco avviato un cambio drastico di rotta. Il ritorno al passato del titolo ha catapultato i giocatori in una visione primeva della mappa di gioco, suscitando la nostalgia dei veterani e la curiosità dei nuovi giocatori. Uno dei dettagli più emblematici di Fortnite è però la vasta gamma di skin disponibili per il proprio avatar. Il titolo si sta infatti avvicinando alla fatidica soglia delle 2000 skin disponibili.

Per ripercorrere anche quella che è la storia del titolo, oggi scopriremo quali sono le 10 skin più rare di Fortnite e perché sono così ricercate dai giocatori.

Black Knight

Partiamo con furore presentando il Cavaliere Nero, la skin senza dubbio più rara tra le seguenti. Questa skin è stata originariamente introdotta nella Stagione 2 del Capitolo 1. Poiché all’epoca non erano molti i giocatori attivi su Fortnite, il cui fenomeno non era ancora esploso, sono pochi i giocatori in possesso della regale skin rossa e cremisi.

The Reaper

Inizialmente introdotta come ricompensa del Livello 100 del Pass Battaglia della Stagione 3, The Reaper è una delle skin più rare dell’intero titolo. Seppur sia negli anni arrivata una nuova versione molto più fedele al personaggio di John Wick, questa skin rappresenta una citazione risalente a quando Fortnite aveva iniziato a sperimentare con i suoi contenuti customizzabili. Non sono in molti a possedere The Reaper, e questo ne aumenta ancor di più la fama.

Double Helix

Prima di tre speciali skin esclusive in questa lista, Double Helix è stata introdotta con una speciale collaborazione con Nintendo. Per ottenerla era necessario un codice inclusi esclusivamente in alcuni bundle di Nintendo Switch, ormai non più in commercio.

La skin non eccelle però per fantasia, essendo a tutti gli effetti una versione alternativa di Archetype.

Royale Bomber

Questa meravigliosa skin è stata rilasciata con una speciale promozione PlayStation tenutasi nel 2018. Per ottenerla era infatti necessario un voucher con il codice, trovabile all’interno di alcuni bundle di PlayStation 4 e, solo successivamente, in alcuni DualShock 4.

Anche se il prezzo è piuttosto elevato rispetto all’effettivo valore dell’oggetto, questa skin resta comunque un tesoro dei fortunati giocatori di Fortnite che la possiedono.

Galaxy

Una delle skin più bramate dai giocatori. Galaxy poteva essere sbloccata con un metodo molto particolare: Per ottenerla era necessario acquistare un Samsung Galaxy Note 9 o Samsung Galaxy Tab 4. La promozione è terminata nel gennaio 2019, ma il fascino di questa skin rimane ancora oggi.

Honor Guard

Honor Guard nasce, come similmente accadde con Galaxy, Dalla collaborazione tra Epic Games e Honor. Per ottenere questa speciale skin di Fortnite sarebbe stato necessario acquistare uno smartphone Honor View 20.

La rarità di questa skin è probabilmente dovuta alla scarsa diffusione di dispositivi Honor in quegli anni. All’epoca, infatti, era molto più probabile che un utente acquistasse un dispositivo Samsung.

Black Widow

Fra le dieci skin più rare di Fortnite abbiamo poi una speciale collaborazione con Marvel. La skin Black Widow dalla tuta nera è stata messa in vendita solo una volta e non è mai più comparsa tra le schede dello store in game. Al contrario invece, la versione dotata di abiti bianchi è stata più volte riproposta all’interno dello shop.

Vedova Nera è stata la prima di una storica collaborazione tra Epic Games e Marvel. Negli anni a seguire ci furono decine di speciali skin legate ai maggiori eventi dell’universo supereroistico.

Renegade Raider

Tra le skin più rare è sicuramente da nominare il Renegade Raider. Introdotto nelle prime versioni di Fortnite e mai più riproposta. Questa skin infatti, similmente a quanto accaduto con il Cavaliere Nero, è stata introdotta quando il gioco era nelle sue prime versioni, non vantando un grandissimo numero di giocatori.

Contrariamente a quanto accaduto con il Dark Knight però, Renegade Raider non era disponibile tramite un pass (non ancora introdotto nella stagione 1). La skin poteva essere sbloccata raggiungendo il Livello 20 oppure tramite acquisto nel negozio al prezzo di 1.200 V-Bucks.

Aerial Assault Trooper

Anche questo costume, come il Renegade Raider arrivò nella primissima stagione di Fortnite, quando ancora non esisteva il Pass Battaglia. Per riscattarlo era necessario raggiungere il Livello 15 oppure se procedere all’acquisto nel negozio oggetti, al costo di 1.200 V-Bucks.

Nemmeno questa skin, come molte altre in questa lista, è stata più riproposta nel negozio.

Eon

Ultima delle tre skin speciali legate ad una console, Eon è stata diffusa tramite promozione a tempo limitato legata a Xbox One.Anche in questo caso, il codice era incluso in bundle selezionati di Xbox One S diffuse sul mercato nel 2018. Assieme a Eon, la promozione avrebbe incluso anche un piccone, un deltaplano e 2.000 V-Bucks.