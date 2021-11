Halo Infinite: come funzionano le classificate?

Indice dei contenuti Halo Infinite: il sistema delle classificate

In anticipo di quasi un mese rispetto all’uscita del gioco completo, è disponibile il multiplayer di Halo Infinite in regime di Beta. Gli abbonati a Gamepass possono infatti già scaricare il comparto multiplayer di quello che è forse uno dei giochi più attesi sin dall’annuncio del 2019.

Dopo le molteplici critiche relative al’aspetto delle texture, 343 Industries si butta in mezzo alla bolgia e lancia la sfida agli fps del momento: Call of Duty Vanguard e Battlefield 2042 (scopri come accedere all’early access). Nonostante sia una beta, la vena competitiva del titolo è già in piedi e attiva tramite le arene classificate.

Attraverso questa modalità è possibile scontrarsi con i giocatori di Halo Infinite del proprio livello, con in palio punti per scalare le classifiche ed ottenere la gloria. Scopriamo come funzionano le classificate.

Gli sparatutto dalle sfumature competitive ci hanno ormai abituato al sistema del rank, ovvero un grado che viene assegnato al giocatore sulla base dei risultati ottenuti in partita. Il grado è scalabile qualora il giocatore riesca ad inanellare una serie di vittorie e buone prestazioni, oppure può essere perso a cause di partite sottotono. Apex Legends e Valorant sono esempi di come questo sistema sia stato inglobato e digerito dalla maggior parte degli avvezzi al genere.

Su Halo Infinite le partite classificate prendono il nome di “Arene Classificate” e si svolgono su piccola scala “4v4” con equipaggiamento di base uguale per tutti. Il gioco offre ai nuovi utenti la possibilità di affrontare 10 partite di piazzamento, al termine delle quali viene assegnato un grado sulla base delle prestazioni mostrate. I gradi si dividono in 5 categorie:

Bronzo

Argento

Oro

Platino

Diamante

Ciascuna categoria comprende 6 divisioni, scalando le quali si passa al grado successivo. Per progredire è ovviamente necessario vincere partite e giocare in maniera da contribuire al risultato della squadra. Superato il livello di Diamante VI si raggiunge l’apice, l’olimpo di Halo Infinite: l’Onyx. Gli Onyx sono quindi i giocatori più forti del titolo simbolo dei Microsoft Studios.

Le modalità in cui si svolgono le arene classificate possono essere diverse: deathmatch a squadre, rubabandiera, dominio e ulteriori altrettanto avvincenti.

Ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per Xbox Serie X|S, Xbox One e PC.

