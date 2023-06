I Cavalieri dello Zodiaco: ecco dove vedere l’anime originale

Ecco dove puoi guardare I Cavalieri dello Zodiaco in versione rimasterizzata in HD.

Hai appena finito di guardare il film live-action de I Cavalieri dello Zodiaco e hai voglia di rifarti gli occhi con l’anime originale? Ebbene sì, la serie è disponibile in streaming e per di più in HD.

Le avventure originali di Seiya di Pegasus e di tutti gli altri cavalieri tornano su Anime Generation, il canale tematico di Amazon Prime Video, in edizione rimasterizzata in HD.

Seppur l’annuncio risale a qualche mese fa, è proprio ora che alla maggior parte dei fan sarà venuta voglia di riguardare l’anime, prima o dopo di aver visto il live-action Sony. L’annuncio è stato fatto sui propri canali social da Yamato Video, tra le maggiori società di distribuzione anime in Italia e contributor importante per il palinsesto di Anime Generation.

Quella de I Cavalieri dello Zodiaco sembra essere una vera e propria rinascita, infatti, dopo il riadattamento in CGI di Netflix, Crunchyroll ha deciso di proseguire la produzione di quest’ultimo con una terza stagione. Il progetto in questione, che fin qui conta due stagioni all’attivo, narra del filone principale della saga, nonché quello più noto, del Grande Tempio e dei successivi.

Vi segnaliamo, inoltre, che con Amazon Prime Video avete i primi 7 giorni del canale Anime Generation gratuiti. Dopodiché, il costo è di 4,99 euro al mese.