Kingdom of the Planet of the Apes: ecco trailer e data d’uscita

di Violeta Fidanza Pubblicato il 2023-11-02

Come anticipato nel teaser trailer pubblicato ieri della 20th Century Studios, la Disney ha appena rilasciato anche il primo trailer ufficiale di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo capitolo della famosa saga cinematografica de Il pianeta delle scimmie. L’uscita del film diretto da Wes Ball, regista già conosciuto per il suo lavoro nella trilogia di Maze Runner, è prevista per il 24 maggio 2024, a distanza di sei anni dall’ultimo film della saga. Nel trailer in questione vediamo Owen Teague che interpreta Cornelius, il figlio di Cesare (il leader che ha cercato di cambiare il destino della sua comunità) in un mondo dove l‘umanità è tornata allo stato selvaggio e le scimmie sono ora la specie dominante, dotate di intelligenza e saggezza. Tuttavia, viste le premesse, scopriremo in questo sequel se riusciranno a mantenere il loro dominio e se saranno capaci di costruire una civiltà migliore rispetto a quella che un tempo le ha imprigionate. Il cast di Kingdom of the Planet of the Apes include anche Freya Allen, Peter Macon, Eka Darville, Dichen Lachman, Sara Wiseman, Kevin Durand e William H. Macy.