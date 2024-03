Kung Fu Panda 5 si farà? Ecco la risposta del regista

Il prossimo 21 marzo, a distanza di quasi dieci anni dall’uscita del terzo film, la fortunata saga d’animazione targata DreamWorks Animation sta per tornare sul grande schermo con Kung Fu Panda 4.

Il quarto capitolo dedicato alle avventure di Po, il guerriero dragone e dei suoi amici sarà distribuito in Italia da Universal Pictures ed è stato co-diretto da Stephanie Ma Stine e Mike Mitchell.

La domanda che ci poniamo adesso è: ci sarà anche un quinto capitolo del franchise?

Proprio il co-regista Mike Mitchell ha fatto una dichiarazione che sembra chiarire il destino futuro della fortunata saga Kung Fu Panda.

“Kung Fu Panda 5 sembra essere in arrivo. Questa non è assolutamente la fine della storia di Po. Attendete altro con ansia” ha dichiarato Mitchell rivolto ai fan. Una dichiarazione netta che ha generato parecchio entusiasmo tra gli appassionati della saga d’animazione, che tra qualche giorno svelerà la quarta avventura sul grande schermo.

La trama di Kung Fu Panda 4

Nel quarto capitolo di Kung Fu Panda, il Maestro Shifu assegna al Guerriero Dragone un compito cruciale: diventare guida spirituale nella Valle della Pace.

Po, famoso per il suo amore per il cibo e il kung fu, non sembra adatto a questo ruolo, inoltre deve anche trovare e addestrare il suo successore e solo dopo potrà dedicarsi completamente alla spiritualità.

La situazione diventerà poi più complicata con l’arrivo di La Camaleonte, una maga mutaforma malvagia che seminerà il caos tra i maestri di kung fu, desiderosa di impossessarsi del Bastone della Saggezza di Po. Per sconfiggerla, Po riceverà l’aiuto di Zhen, una ladra con abilità straordinarie, e insieme affrontano la sfida. Durante questa avventura, Po imparerà che gli eroi possono emergere da luoghi inaspettati.