Leggende Pokémon Z-A: L’annuncio che ha spaccato la community

Il Pokémon Presents si è concluso da poche ore e tra tutti gli annunci introdotti nella diretta, uno ha fatto totalmente impazzire la community mondiale. Leggende Pokémon Z-A è il nuovo ambizioso progetto di The Pokémon Company e Game Freak! Dopo due anni dall’uscita di Leggende Pokémon Arceus, un secondo capitolo di questa audace saga sembra riaprire le porte degli allenatori verso nuove sfide.

Ma cos’è veramente questo Leggende Pokémon Z-A? Parliamone insieme!

Un nuovo titolo Leggende

Il trailer presentatoci all’interno dell’odierno Pokémon Presents lascia immenso spazio alla fantasia, non presentandoci, apparentemente, nulla su quello che il gameplay abbia da offrire. C’è anche da dire che una finestra di lancio così lontana, puntata al 2025, fa presagire come Leggende Pokémon Z-A sia ancora un’idea in pieno sviluppo.

La sequenza animata si apre con uno scorcio interessante, su documenti confidenziali aventi ad oggetto un nuovo “progetto di rigenerazione urbana”. Tramite una panoramica generale sulla città, realizzata digitalmente, scopriremo trattarsi di Luminopoli, centro di sviluppo e fermento di Kalos (sesta generazione). Che si tratti di uno scorcio nel passato, pronto a raccontarci la nascita di questa città? Oppure si tratterà di una reinterpretazione di Pokémon X e Y?

Il progetto in questione sembrerebbe finalizzarsi a raggiungere la piena armonia tra umani e Pokémon in quel di Luminopoli. Sequenze animate ci mostrano battaglie tra mostriciattoli tascabili, umani e Pokémon che si rilassano negli ambienti cittadini o impegnati in catture. Lo scorcio conclusivo del trailer vede una panoramica della torre Luminopoli alzarsi fino a comprendere l’intera piantina della città.

Uno scorcio conclusivo del trailer ci mostra il logo della Megaevoluzione, meccanica amata dai fan ma abbandonata ormai da tempo. Sorgono ormai pochi dubbi sul ritorno di questa meccanica, ma per saperne di più ci toccherà attendere! La finestra di lancio di Leggende Pokémon Z-A sembra infatti ferma ad un generico e lontano 2025.

