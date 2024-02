Pokémon Day: Tutti gli annunci del 27 febbraio

Si è chiuso da pochi minuti il Pokémon Presents in occasione dell’anniversario dei mostriciattoli tascabili. Il Pokémon Day 2024 è finalmente volto al termine, e con esso una carrellata di novità per il futuro del brand.

Come ogni anno questa celebrazione segna un punto molto importante per il brand, definendo l’anno a venire. Contrariamente a quanto si poteva pensare però, questo Pokémon Presents non ha presentato alcun gioco in uscita nel 2024. Questo è il primo, dopo tanti anni, in cui il brand prende una “pausa di riflessione”, concentrandosi sul nuovo grande progetto in uscita nel 2025.

In questo articolo ripercorreremo insieme tutti gli annunci che hanno avuto luogo nel corso della diretta. Lanciamoci quindi a capofitto nell’analisi dei trailer del Pokémon Day 2024!

Leggende Pokémon Z-A

Ha sorpreso tutti, ma alla fine è arrivato! Dove la stragrande maggioranza della fanbase stava aspettando una reinterpretazione della quinta generazione, ecco che nel Pokémon Day viene lanciata la bomba. Leggende Pokémon Z-A rappresenta il nuovo grande progetto di Game Freak. Il trailer mostrato in chiusura lascia estremo spazio alla fantasia, parlandoci solo di un progetto di restauro di Luminopoli.

Cosa possa rappresentare questo nuovo ambizioso capitolo non è possibile saperlo, ma possiamo lanciarci in congetture.

Pokémon TCG Pocket

Nuova esperienza per gli amanti del gioco di carte collezionabili! Pokémon TCG Pocket è la nuova esperienza mobile che si promette di riprodurre il gioco di carte fisico. I giocatori potranno godersi il brivido di aprire le buste di espansione e collezionare carte con speciali effetti visivi. Largo spazio anche alla possibilità di scambiare queste carte con altri giocatori e lanciarsi in avvincenti partite online. Il progetto è programmato per una futura uscita nel 2024.

Pokémon Unite: Nuovi arrivi

Dopo il recente arrivo di Miraidon nel cast di Pokémon Unite, ecco che due nuovi combattenti si preparano alla lotta. Falinx si unirà alla sfida entro aprile 2024, mentre Ceruledge arriverà all’interno di Unite in un non precisato 2024.

Nuovi allenatori su Masters

Silver e Alisma si uniscono al roster di Pokémon Masters. Il famoso rivale dei titoli di seconda generazione farà il suo debutto col suo ido Tyranitar, mentre la Campionessa della Lega Pokémon di Scarlatto e Violetto porterà con sé il suo fido Glimmora.

Raid Speciali per Scarlatto e Violetto

Il Pokémon Day rappresenta l’anniversario della serie dei mostriciattoli tascabili. Il 27 febbraio di 28 anni fa uscirono sul mercato giapponese i titoli di prima generazione. Per celebrare questa ricorrenza, gli starter di Pokémon Rosso, Blu e Giallo faranno il loro debutto su Pokémon Scarlatto e Violetto in tre eventi Raid Teracristal unici.

Venusaur, Blastoise e Charizard saranno disponibili da domani all’ interno dei Raid Teracristal di livello 7!

Venusaur Teratipo Terra : Dalle 00:00 (UTC) di mercoledì 28 febbraio alle 23:59 (UTC) di martedì 5 marzo 2024

: Dalle 00:00 (UTC) di mercoledì 28 febbraio alle 23:59 (UTC) di martedì 5 marzo 2024 Blastoise Teratipo Acciaio : dalle 00:00 (UTC) di mercoledì 6 marzo alle 23:59 (UTC) di martedì 12 marzo 2024

: dalle 00:00 (UTC) di mercoledì 6 marzo alle 23:59 (UTC) di martedì 12 marzo 2024 Charizard Teratipo Drago: dalle 00:00 (UTC) di mercoledì 13 marzo alle 23:59 (UTC) di domenica 17 marzo 2024

Pokémon GO

La nona generazione arriva finalmente su Pokémon GO. Annunciata l’introduzione di Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Charcadet e la sua linea evolutiva nel corso di quest’anno.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate un evento più ricco di novità? Oppure siete saltati dalle sedie all’annuncio di un nuovo titolo Leggende Pokémon? Per rimanere aggiornati sul mondo dei mostriciattoli tascabili e sul mondo dei videogiochi in generale, vi basterà rimanere sintonizzati sui canali di Hynerd!