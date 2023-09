Lucca Comics and Games 2023: guida a biglietti, alloggi e prezzi

State programmando il vostro viaggio per il Lucca Comics and Games 2023? Ecco qualche indicazione.

Il Lucca Comics and Games, famoso evento che si svolge ogni anno a novembre, vede l’afflusso dei fan di videogiochi, film e serie tv verso la città Toscana, per godersi un weekend all’insegna del divertimento tra eventi, star e cosplayer.

Ultimamente, grazie anche alla presenza di attori e altri famosi artisti, il Lucca Comics and Games sta diventando un evento non sempre alla portata di tutti: ecco tutto ciò che c’è da sapere su biglietti, alloggi e prezzi di questo anno.

Quanto costa il biglietto del Lucca Comics and Games?

La biglietteria online, che ha aperto ieri, 5 settembre, mostra dei prezzi del biglietto che vanno da 25,60 euro della sola giornata inaugurale di mercoledì fino a 30,60 euro di sabato 4 novembre. Sono in vendita, però -e acquistati dai più- i biglietti cumulativi: per l’intero evento (5 giorni a 82 euro) o per 3 giorni weekend (venerdì, sabato e domenica) al costo di 65 euro. Non è poco considerando che molti ci vanno in famiglia e che quindi comporterebbe una spesa media di circa 200 euro se consideriamo, per esempio, una famiglia di tre persone.

Il costo di tutto il resto

Questi sono i costi per i fortunati che vivono a Lucca, ma per tutti gli altri? A causa della crisi e del rincaro della benzina, un viaggio in treno avrà un costo medio tra i 30 e gli 80 euro (sola andata), a seconda se regionale o ad alta velocità.

Mentre un viaggio in macchina, a seconda da dove si parte, potrebbe venire dai 30 ai 100 euro di benzina. In bus le cose migliorano per chi sceglie il pacchetto andata e ritorno: in questo caso ce la si cava con 50 euro circa, se si parte dal nord Italia, mentre con i prezzi singoli di sola andata o ritorno, tutto costa il doppio (sempre a seconda della società di trasporti che si sceglie).

Questi sono costi non irrilevanti per una giornata o un weekend e ancora non abbiamo considerato la parte più dispendiosa, ovvero il pernottamento: per gli appartamenti o gli hotel, i vari siti di viaggi indicano un minimo di 350 euro per 2 notti fino ad un massimo di circa 1000 euro, se si considerano le case o gli hotel di lusso.

Speriamo che questo articolo vi sia utile per organizzare al meglio il vostro weekend al Lucca Comics and Games 2023. Vi auguriamo buon divertimento!