Mare Fuori 4, clamoroso! Il regista Ivan Silvestrini lascia la serie

Mare fuori, la serie tv dei record targata Rai Ficton e Picomedia, perde Ivan Silvestrini alla regia.

Pochi giorni dopo il rilascio degli ultimi 8 episodi della quarta stagione, Silvestrini, che ha raccontato le storie dei ragazzi dell’IPM più famoso d’Italia attraverso la macchina da presa per tre stagioni, dice ufficialmente addio a Mare fuori.

Il regista per comunicare la sua decisione ha usato i social, l’annuncio è avvenuto tramite un lungo post sul suo personale profilo Instagram, una lettera, come lui stesso l’ha definita, sentita e sentimentale con la quale si rivolge direttamente al pubblico che l’ha accompagnato e sostenuto in questa avventura.

Dalla prossima stagione dunque, le scelte narrative, stilistiche e ovviamente registiche non dipenderanno più da Silvestrini, che dichiara anche:

Non so cosa succederà nella prossima stagione. Quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità. Ho trattato ogni stagione come se fosse l’ultima, stavolta è davvero l’ultima, lo è per me.

Chi sarà a dirigere Mare Fuori 5?

Com’è stato già confermato da Roberto Sessa di Picomedia, la quinta stagione di Mare fuori, nonostante le critiche e le perplessità del pubblico, si farà e le riprese probabilmente inizieranno in primavera.

Questa nuova stagione sarà ricca di novità e cambiamenti struturali, molto più delle precedenti poiché oltre alla regia che non sarà (come abbiamo precedentemente detto) più firmata da Ivan Silvestrini, anche la sceneggiatrice storica, Cristiana Farina, abbandonerà la nave e non lavorerà alla quinta stagione della serie Rai.

La quinta stagione probabilmente vedrà anche un recasting importante, dato che alcune storyline significative si sono concluse e con esse anche il percorso e la crescita dei protagonisti di queste narrazioni.

Per quanto riguarda il nuovo regista di Mare fuori sul web è già spuntato un nome: Ludovico Di Martino, 32enne romano di origine campane che ha già firmato importanti produzioni come la terza stagione di Skam Italia e il film La Belva.

Per il momento sono solo queste le informazioni in nostro possesso, sicuramente nel corso dei giorni verrà rivelato molto di più sulla nuova produzione, quindi non ci resta che attendere conferme e novità che verranno date e rivelate per vie ufficiali.