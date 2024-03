Warzone: in arrivo nuove folli skin per la season 3

Come recentemente annunciato dagli sviluppatori di Warzone, nuovissime skin andranno ad arricchire l’estetica del titolo nel corso della stagione 3. Seppur recentemente la fanbase avesse lamentato un approccio meno realistico all’ambiente bellico, richiedendo skin a tema più “militare”, la risposta dei devs è stata chiara.

Una ponderata presa di posizione verso le voci dei consumatori? Assolutamente no! Perché non inserire nel titolo King Kong e Snoop Dogg. Ma non lasciamoci prendere dal panico e vediamo meglio di cosa si tratta.

Warzone: le pazze skin della stagione 3

Tra le prime skin annunciate vengono confermate quelle di Godzilla e di Kong, così come quella relativa a Snoop Dogg, che ricoprirà i panni del modello operatore per una quinta volta nell’universo Call of Duty. Per quanto riguarderà Kong e Godzilla invece, queste appaiono abbastanza “semplici” ed in linea con quanto visto in precedenza.

In aggiunta alle sopracitate skin, faranno capolino all’interno di Warzone anche personalità della scena comica internazionale. Il duo di comici hippie anni 70/80 Cheech & Chong, ovvero Richard “Cheech” Marin e Tommy Chong debutteranno nel titolo con una speciale skin.

Ma se pensate che le stranezze finiscano qui, ci dispiace deludervi. Molte altre novità “frizzanti” ci accompagneranno nel corso della stagione tre di Warzone. A partire dall’introduzione di un cyborg ed un cervello in grado di controllare l’armatura robotica da dentro una teca, queste sono tra le novità più “sobrie”.

Si, perché chi mani non desidererebbe l’intervento di un dinosauro ed un bradipo nei campi di guerra? Il primo è stato soprannominato CODsauro, mentre il secondo ci è presentato in uno stato particolarmente…alterato.

La mimetica adottata da questo simpatico bradipo è nientemeno che delle foglie di maria, probabilmente adottate dal personaggi prima di scagliarsi in combattimento (come facilmente evincibile dai suoi occhi rossi).

E voi cosa ne pensate di queste novità introdotte in Warzone? Preferite un’impostazione più classica o amate un briciolo di follia? Noi vi invitiamo a restare sintonizzati sui canali di Hynerd per rimanere sempre aggiornati sulle novità a tema Warzone e videogiochi a 360 gradi!