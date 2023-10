Netflix apre i negozi fisici! Ma cosa venderanno?

Netflix aprirà dei negozi fisici. Questa la notizia che nelle ultime ore è stata riportata da Bloomberg e che sta facendo impazzire gli spettatori della piattaforma. La società starebbe pianificando di aprire dei negozi fisici dal nome Netflix House, dove sarà possibile trovare di tutto… e quando diciamo di tutto, intendiamo proprio di tutto.

Le Netflix House dovrebbero offrire, infatti, non solo il merchandising dei vari prodotti in streaming, tra serie tv e film, ma anche una serie di esperienze basate su ciò che è presente nel catalogo. Il progetto dovrebbe partire dagli Stati Uniti per poi espandersi (si spera) nel resto del mondo, con l’apertura dei negozi nel 2025.

Non si hanno, al momento, molti altri dettagli, se non che probabilmente all’interno delle Netflix House saranno presenti delle zone ristoro, o qualcosa del genere. Chissà se anche i menù e i piatti avranno denominazioni basate sui prodotti che nel tempo siamo riusciti ad amare sulla piattaforma.

Il vicepresidente dei prodotti di consumo della società, Josh Simon, ha affermato a Bloomberg: “Abbiamo visto quanto i fan amano immergersi nel mondo dei nostri film e programmi TV, e abbiamo pensato molto a come portare tutto ciò a un livello superiore“.

Dopo qualche accenno di commercio al dettaglio tentato da Netflix negli ultimi anni, quindi, i negozi fisici della piattaforma di streaming sembra possano diventare realtà. Vi terremo aggiornati nel caso di ulteriori informazioni.