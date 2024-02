Podcast Xbox: ecco come cambierà la vita della green console

Dopo l’annuncio delle novità per febbraio 2024, ecco che Xbox attira nuovamente i riflettori su di sé. Confermato infatti ufficialmente su un tweet, l’evento podcast Xbox organizzato da Microsoft. La diretta è prevista domani 15 febbraio 2024 alle 21:00 ora italiana su piattaforme quali YouTube e Twitch. Un sospiro di sollievo per la multinazionale statunitense. Finalmente potrà domare gli incendi dei rumors che da un po’ di giorni a questa parte rischiano di far terra bruciata attorno alla famosa console. A calmare gli animi e a chiarire una volta per tutte quali siano le reali politiche adottate per la sorte di Xbox e Game Pass, sarà il capo di Xbox Game Studios Matt Booty, l’esperto CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer e il presidente Xbox Sarah Bond.

Cosa sappiamo sull’incontro

Fremito, ma anche timori per tutti i fan del noto marchio verde. Soprattutto riguardo le voci di una possibile cessione da parte di Xbox Game Pass di alcuni importanti titoli a brand concorrenti. Inutili le rassicurazioni di Phil Spencer, che sembrano incontrare solo orecchie da mercante. Si teme per il futuro di molti capolavori, destinati alla messa in discussione al podcast Xbox. Le voci di corridoio votano per titoli come l’indimenticabile Halo, Gears of War e il mitico Starfield. Tutti potenziali favoriti per PlayStation. Per non parlare di Hi-Fi Rush, possibile acquisto addirittura della Nintendo Switch che, nel caso, avrà sicuramente la sua da dire. La fantasia dei rumors vola perfino nella speranza di vedere annunciata la nuova Xbox Next-Gen del futu2026.

Capolavori di cui vantarsi ma che, a malincuore, la console di Microsoft potrebbe perdere. Se il gioco vale la candela o meno, è certo che l’azienda statunitense non abbia potuto non rifletterci. Per cui bando agli scontenti e alle accuse di tradimento da parte dei giocatori. Sicuramente il team di Booty ha un suo schema di gioco ben preciso su come muoversi nella mappa aperta del mercato videoludico. Aspetteremo insieme a voi il podcast per le prossime delucidazioni sulle mosse successive di Xbox.