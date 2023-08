Nintendo Switch 2 presente alla Gamescom?

Più il tempo passa e più ci chiediamo quando arriverà il beniamato annuncio di Nintendo Switch 2, ma sembra che ormai siamo agli sgoccioli visto che secondo startmenu arriverà durante la prossima Gamescom, che si terrà dal 23 al 27 agosto.

A quanto sembra startmenu era già stata informata dalla fonte a luglio 2023. Il sito britannico non ha però voluto rendere pubblica l’informazione volendo verficarne prima la veridicità. Le informazioni di VGC riguardanti la console hanno però apparentemente dato la conferma a starmenu per pubblicare la notizia.

Switch 2: le possibili caratteristiche

A quanto pare motli sviluppatori sarebbero già in possesso dei kit di sviluppo di Switch 2. Secondo la fonte di VGC questi devkit permetterebbero di giocare in portabilità come l’attuale console di Nintendo.

Sempre presente poi lo slot per le cartucce, possibile conferma della retrocompatibilità con la prima Switch. Sembrerebbe che la produzione sia già stata avviata per evitare le problematiche di carenza avute con PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Switch 2 non dovrebbe avere un display OLED come per esempio l’ultima versione di Zelda, ma restare su un LCD per abbassarne i costi, ma dovrebbe essere aumentata la memoria interna

Ricordiamo che la prima Switch venne rilasciata nel 2017, tre anni dopo PlayStation 4 e Xbox One. Probabile quindi che Nintendo con Switch 2 riproponga la stessa strategia. Avrebbe quindi senso l’uscita durante il 2024, quattro anni dopo le console di attuale generazione, un anno di differenza probabilmente dovuto alla pandemia.

Anche la comunicazione di Nintendo potrebbe risultare simile, nel 2016 annunciò infatti Switch via Twitter senza alcun preavviso. Non sarebbe quindi assurdo un direct a sorpresa durante il periodo della Gamescom.

In conclusione non abbiamo la conferma della veridicità delle notizie di startmenu e VGC; è certo però che il momento di Switch 2 si fa sempre più vicino. Non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Nintendo e sperare che le fonti delle testate risultino affidabili.