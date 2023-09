One Piece: Netflix annuncia la seconda stagione! Quando uscirà?

Dopo una prima stagione sorprendente, sia per pubblico che per critica, il live action Netflix di One Piece è stato rinnovato da Netflix per una seconda stagione. Prima della sua uscita probabilmente nessuno ci avrebbe scommesso 1 euro, ma dopo averla guardata eravamo tutti pronti ad accogliere di buon occhio la notizia del suo rinnovamento.

Negli ultimi giorni erano stati proprio alcuni autori di One Piece a dichiarare i grandi piani per la serie, dichiarando di avere in mente circa 12 stagioni e con la volontà di farla rinnovare da Netflix per almeno 6. L’annuncio però non è stato di così benevolo, limitandosi ad una seconda stagione della serie (sebbene alcuni rumors dicono che sia stata già rinnovata anche per una terza).

L’annuncio di One Piece 2 non è però stato dato in maniera banale, infatti nel video distribuito da Netflix è Eiichiro Oda “in persona” a darci la lieta notizia. In sua compagnia l’iconico lumacofano della serie. Oltre a ringraziamenti vari, nel video Oda chiede agli spettatori di avere pazienza, in attesa che finiscano di scrivere i copioni. La domanda quindi sorge spontanea: quando uscirà la seconda stagione di One Piece?

Speravamo di avere un anno di riferimento nel video annuncio, ma così non è stato. Il nostro pronostico rimane per il 2025, quindi con un paio d’anni di attesa. Non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali da Netflix.