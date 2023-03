Oscar 2023: pronostici e previsioni dei vincitori

Indice dei contenuti Chi vincerà agli Oscar 2023?

Gli Oscar 2023 sono ormai dietro l’angolo: la premiazione evento più attesa dell’anno da cinefili (e non) è pronta a rivelarci anche quest’anno quali sono i film che vinceranno la statuetta più ambita.

Seppur sia già molto entusiasmante di per sé, spesso la serata viene condivisa con amici o parenti, in quel che è un vero e proprio evento a 360 gradi. Le emozioni siamo sicuri che non mancheranno, ma nelle case degli spettatori come noi il gioco non finisce mai, quindi perché non provare a misurarsi nel pronosticare le vittorie di ciascuna categoria?

Sicuramente non è facile come sembra e da sempre l’Academy ha dimostrato di poter intraprendere strade imprevedibili, quindi è più che lecito sbagliare, ma noi vogliamo metterci in gioco e vi chiediamo di farlo insieme a noi: quali saranno i vincitori di questi Oscar 2023?

Questi sono i nostri pronostici e previsioni della categoria più “pop”, iniziamo!

Oscar 2023: niente di nuovo sul fronte occidentale

Chi vincerà agli Oscar 2023?

La strada per la categoria del Miglior Film per questi Oscar 2023 sembra ormai tracciata: ad esclusione di enormi colpi di scena (cosa comunque plausibile considerando l’Academy) la statuetta secondo noi verrà porterà a casa Everything Everywhere All at Once.

Per la categoria Miglior Attore Protagonista se la giocano in due: Brendan Fraser per The Whale e Austin Butler per Elvis. Seppur la performance di Austin Butler ci sia piaciuta, non possiamo non considerare l’enorme emozione regalataci da Fraser nel film di Aronofsky. Se poi consideriamo anche la storia di rivalsa, risalita e rivincita di Fraser, possiamo immaginare che l’Academy possa premiare lui.

Anche per la Miglior Attrice Protagonista la guerra è aperta: secondo noi le ultime a giocarsela saranno Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once e Cate Blanchett per Tár. Qui pronosticare un vincitore è sicuramente più difficile e la scelta dipenderà dalla strada intrapresa dall’Academy, ma secondo noi alla fine la spunterà Michelle Yeoh. Staremo a vedere.

Oscar 2023: brendan fraser in the whale

La Miglior Colonna sonora di questi Oscar 2023 potrebbe avere un vincitore ben definito, ovvero Babylon. Il film di Chazelle ha avuto poche nomination, con diverse polemiche al seguito da parte del pubblico, quindi immaginiamo possa quanto meno vincere questa categoria. Inoltre noi adoriamo la sua colonna sonora a prescindere da ogni ragionamento quindi ammettiamo di essere un po’ di parte.

Seppur Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio sia stato apprezzato sia da pubblico che da critica, il vincitore per la categoria del Miglior Film d’animazione lo vincerà senza grossi dubbi Pinocchio di Guillermo del Toro. Una versione della fiaba di Collodi completamente inedita ed in pieno stile del Toro, tra emozioni e qualità assoluta dello stop motion, non c’è molto altro da aggiungere.

Il Miglior Film straniero di questi Oscar 2023 sembra essere destinato ad un film soltanto: Niente di nuovo sul fronte occidentale. Pochissime sono le speranze per Close o Argentina, 1985, che anche nelle recenti premiazioni si sono viste surclassate dall’opera tedesca.

La prossima categoria è sicuramente una tra le più complesse da pronosticare, parliamo della Miglior Fotografia. I candidati sono dotati tutti di una fotografia davvero notevole, ma alla fine dei conti crediamo che Niente di nuovo sul fronte occidentale e Empire of Light possano dire la loro più degli altri in questi Oscar 2023. Considerando le recenti premiazioni, che fungono anche da avvisaglia per gli Oscar, crediamo che alla fine possa portare a casa questa statuetta Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Tra le più ambite categorie sicuramente c’è la Miglior Regia. Seppure il nostro cuore sia con Steven Spielberg, a mente fredda dobbiamo ammettere che probabilmente anche questo premio potrebbe portarlo via Everything Everywhere All at Once. Attenzione però alle sorprese: non è detto che l’Academy non possa premiare Spielberg per aver concluso un’autobiografia (ad una certa età) con tanto di lettera d’amore per il cinema.

Oscar 2023: pinocchio di guillermo del toro

Lo stesso identico discorso vale per la Miglior Sceneggiatura originale, dove il vincitore potrebbe essere Everything Everywhere All at Once, con The Fabelmans alle spalle che incombe con la “pesante” storia di Spielberg. Questa categoria però crediamo possa andare a Gli Spiriti dell’Isola che, parlandoci schiettamente, almeno una statuetta se la merita, a maggior ragione questa.

Per quanto riguarda invece la Miglior sceneggiatura non originale, pensiamo che il vincitore possa essere Niente di nuovo sul fronte occidentale per l’incredibile lavoro di riadattamento fatto.

Neanche ve lo stiamo a dire invece che l’Oscar 2023 per gli Effetti Speciali andrà invece senza dubbio a Avatar: La via dell’acqua.

Miglior Trucco e acconciatura e Migliori costumi potrebbero entrambi andare ad Elvis. Seppur The Whale nella prima categoria non è così impossibile, così come Babylon nella seconda, ci sentiamo di dare per vincitore il film con Austin Butler in entrambe le categoria, sia per merito che per equilibrio nell’assegnazione dei premi da parte dell’Academy.

Il Miglior Montaggio secondo noi andrà, senza grossi colpi di scena, a Everything Everywhere All at Once. Il film dei Daniels e il loro multiverso crediamo sia, da questo punto di vista, una spanna sopra tutti gli altri candidati.

Concludiamo questi pronostici dei vincitori degli Oscar 2023 con la Miglior Scenografia. Qui le mine vacanti sono diverse e secondo noi sarà un triangolo di possibilità tra Babylon, Elvis e Niente di nuovo sul fronte occidentale. Il primo che escludiamo tra i tre è Elvis, focalizzando alla fine la nostra scelta su Babylon per l’incredibile lavoro fatto sulla riproduzione di veri e proprio set cinematografici. Questo però non esclude completamente la possibilità che Niente di nuovo sul fronte occidentale possa sorpassare il concorrente.

Quante ne avremo azzeccate? E quante ne avete azzeccate voi?

In attesa di lasciarci sorprendere, buoni Oscar 2023 a tutti!