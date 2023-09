PlayStation Plus: ecco i titoli di settembre 2023

Ecco i titoli per PlayStation Plus di settembre

A partire da domani sarà possibile scaricare i titoli gratis su PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Come per il mese di agosto, i titoli proposti da Sony non sono sicuramente tra i migliori visti sul servizio, possono però sicuramente interessare a più di qualche abbonato.

Saints Row

Saints Row è un videogioco action reboot della serie Saints Row e quinto capitolo principale. Il gioco è ambientato nella città fittizia di Santo Ileso. La storia segue un gruppo di quattro amici che formano una gang di fuorilegge chiamata i Saints. Il gioco è in terza persona e il mondo può essere esplorato a piedi o in un veicolo. I giocatori possono combattere i nemici usando una varietà di armi da fuoco oltre a poter chiamare membri della gang in vostro soccorso. Come nei precedenti titoli di Saints Row, i giocatori controllano il leader della gang che presenta tratti altamente personalizzabili. Sicuramente tra i tre titoli in aggiunta su PlayStation Plus sarà il più apprezzato dal pubblico

Black Desert: Traveler Edition

Black Desert è un videogioco MMORPG open-world sviluppato da Pearl Abyss. Il gioco offre combattimenti mozzafiato, grandi esplorazioni e una varietà di contenuti come il commercio, la pesca, l’alchimia e molto altro. In più la versione Traveler Edition include, oltre al gioco completo, un pacchetto risparmio (15 giorni), una scatola di perle – 1000, un orso polare, un emblema del cavallo: cavallo bianco di livello 7 (femmina) e un flauto dell’allenatore (30 giorni).

Generation Zero

Generation Zero è un gioco action ambientato a Östertörn, in Svezia. Il tuo paese, un tempo pacifico è ora invaso da misteriosi e letali nemici meccanici. Devi scegliere saggiamente le tue battaglie mentre ti impegni in combattimenti di guerriglia contro le forze meccaniche. Sarai chiamato a guadagnare esperienza combattendo contro le macchine, saccheggiare i nemici caduti e craftare attrezzature, armi e munizioni. Importante poi la costruzione e fortificazione delle tue basi.