Pokémon Day: rumor sui nuovi giochi

In attesa del Pokémon Day del 27/02/2024 sono vari i leak sui nuovi giochi di GameFreak in uscita, che sembrano riguardare la 5° generazione o la 2° generazione, sulla quale ci concentriamo qui.

Dopo i dlc di nona generazione (di cui trovate la nostra recensione qui), nell’ultimo periodo sono molteplici i rumor che sono stati rilasciati da svariate fonti. Le informazioni ottenute indicano una nuova serie di giochi ambientata nella regione di Johto che potrebbe essere annunciata proprio nell’imminente Pokémon Day.



Cosa ci dicono i rumor su questo Pokémon Day

La seconda generazione Pokemon è ambientata nella regione di Johto ed è stata introdotta con i primi 3 titoli Pokémon Oro, Argento e Cristallo, e recuperata con grande seguito nei remake per Nintendo DS Pokémon HeartGold & SoulSilver.

Già all’epoca il gioco aveva lasciato sorpresi i giocatori proprio per il post-game successivo alla vittoria nella Lega Pokémon. La decisione di reintrodurre la regione di Kanto all’interno dei giochi fece spopolare i titoli, creando effettivamente un gioco contenente il gioco precedente.

Nei remake usciti negli anni 2000 il post-game fu ampliato ulteriormente, aggiungendo non solo tutta la prima generazione, ma anche introducendo degli easter egg con protagonisti i leggendari di terza e quarta generazione.

Let’s Go Wooper/Togepi

Vari sono stati i rumor che ci indicano la possibilità del ritorno della seconda generazione attraverso un nuovo gioco della serie Let’s Go. In questi due titoli sembra che il gameplay abbia come focus lo stesso dei titoli Let’s Go Eevee/Pikachu, con protagonisti nella nostra avventura Togepi e Wooper. Scelta che ad alcuni lascia alquanto dubbiosi per via della poca canonicità dei 2 pokemon rispetto alle mascotte dei titoli precedenti.



Pokémon Leggende Celebi

Molti erano affascinati dalla possibilità di ricevere un nuovo titolo della saga Pokémon Leggende con focus su Celebi, Pokémon misterioso di 2° generazione con la capacità di viaggiare nel tempo attraverso i suoi poteri psichici. Il guardiano del Bosco di Lecci raffigurerebbe una base ottima per la realizzazione di un nuovo titolo, successivo a Leggende Arceus. Già pochi mesi dopo l’uscita del suddetto titolo si vociferava di una pubblicazione del titolo con focus sulla seconda generazione. Ad oggi, sfortunatamente, questa ipotesi sembra alquanto improbabile.



Fusione di 2° e 5° Gen

Per concludere la nostra disamina, nell’ultimo periodo sono parecchie le immagini e le voci riguardanti una fusione tra i giochi di seconda generazione e quelli di quinta: Pokémon Black Gold & Pokémon Silver White.

Una cosa inaspettata e mai vista prima nella storia di GameFreak e Pokémon, perché mai hanno fatto fusioni tra giochi completamente separati a livello di storia tra di loro. Che sia proprio questo Pokémon Day l’occasione giusta per farlo?





Insomma sembra ne vedremo delle belle per questo Pokemon Day! Voi cosa vorreste come nuovo titolo Pokemon?