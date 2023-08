Prime Gaming: tutte le uscite di agosto 2023

Svelati i giochi disponibili nel mese di agosto con Amazon Prime Gaming.

Sono 8 i titoli annunciati ufficialmente, di cui alcuni già scaricabili, come sempre totalmente gratuiti per chi ha sottoscritto l’abbonamento con Amazon Prime.

Prime Gaming: i titoli

PAYDAY 2 + The Gage Mod Courier DLC: uno sparatutto cooperativo d’azione che permette a 4 giocatori di indossare i panni della famigerata Banda Payday, formata da Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, e commettere rapine per tutta Washington DC. Si tratta del seguito di Payday: The heist. Disponibile dal 3 agosto.

Farming Simulator 19 : celebre titolo gestionale di agricoltura. Famoso perché porta i giocatori a gestire completamente la propria azienda passando dalla parte economica a guidare i trattori. Gratis su Prime Gaming dal 10 agosto.

: celebre titolo gestionale di agricoltura. Famoso perché porta i giocatori a gestire completamente la propria azienda passando dalla parte economica a guidare i trattori. Gratis su Prime Gaming dal 10 agosto. Blade Assault: si tratta di un platform rogue-lite d’azione 2D con una bellissima pixel art ambientata in un desolato mondo fantascientifico. Scaricabile dal 10 agosto.

Star Wars: The Force Unleashed 2 : sequel del gioco Il Potere della Forza , uno dei piu venduti della saga, fa della grafica realistica uno dei suoi maggiori punti di forza. Disponibile dal 17 agosto.

: sequel del gioco , uno dei piu venduti della saga, fa della grafica realistica uno dei suoi maggiori punti di forza. Disponibile dal 17 agosto. Foretales: un’avventura narrativa a base di carte particolare e divertente. Le meccaniche di gioco fondono esplorazione, gestione delle risorse e combattimenti – Su Prime Gaming dal 17 agosto.

Driftland: The Magic Revival : il giocatore assume il ruolo di un potente mago in grado di muovere e collegare terre fluttuanti. Tutto per sviluppare un potente impero e riportare Driftland al suo antico splendore. Dal 17 agosto sulla piattaforma.

: il giocatore assume il ruolo di un potente mago in grado di muovere e collegare terre fluttuanti. Tutto per sviluppare un potente impero e riportare Driftland al suo antico splendore. Dal 17 agosto sulla piattaforma. In Sound Mind : un fantasioso horror psicologico in prima persona con enigmi frenetici, combattimenti contro boss unici e musica originale di The Living Tombstone . Disponibile il 24 agosto.

: un fantasioso horror psicologico in prima persona con enigmi frenetici, combattimenti contro boss unici e musica originale di . Disponibile il 24 agosto. Summertime Madness: ambientato negli anni 40 a Praga. Il gioco parla di un pittore che stringe un patto col diavolo e si ritrova intrappolato in una sua tela. L’artista deve trovare il modo per tornare nel mondo reale, o la sua anima resterà imprigionata per sempre. Su Prime Gaming dal 31 agosto.

Un altro mese con ottimi titoli per tutti gli abbonati. Senza dimenticare i contenuti scaricabili per molti videogiochi come League of Legends, Diablo 4, Heartstone e tanti altri.