Disney+: tutte le uscite di luglio 2023

Prima di partire con l’elenco delle nuove uscite di luglio 2023 di Disney+, ci teniamo a ricordare che, prossimamente, The Walt Disney Studio Animation compirà il suo centesimo anniversario (16 ottobre 2023).

Per celebrare tale evento il famoso studio di animazione, oltre a preparare le sale per l’arrivo del film Wish (21 dicembre 2023), ha deciso di inserire nel suo catalogo ben 27 cortometraggi classici restaurati.

Ecco la lista completa dei primi 6 cortometraggi in arrivo a partire dal 7 luglio 2023:

La danza degli scheletri (The Skeleton Dance, 1929)

Impresa di costruzioni (Building a Building, 1933)

Il giorno del bagno (Bath Day, 1946)

Figaro e Frankie (Figaro and Frankie, 1947)

Le esercitazioni di Pippo (Goofy Gymnastics, 1949)

Aquamania (1961)

Disney Plus ha rilasciato di recente il primo episodio di Secret Invasion. Un inizio sorprendente secondo l’opinione dei fan del MCU. La serie è appena cominciata e perciò ci accompagnerà per tutto il mese di luglio fino ad agosto.

Con giugno ormai giunto al termine, possiamo finalmente porre la nostra attenzione su i titoli più attesi di luglio 2023:

Full Monty: La serie – dal 5 luglio

Kizazi Moto: Generazione di fuoco – dal 5 luglio

Bleach: Thousand-Year Blood War (parte 1 e 2) – dal 5 e 8 luglio

Futurama (stagione 11) – dal 24 luglio

How I Met Your Father (stagione 2 parte 2) – dal 26 luglio

Full Monty: La serie

Ambientata venticinque anni dopo il film originale britannico di successo, Full Monty – La serie seguirà lo stesso gruppo di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego.

La serie comedy-drama racconterà cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, metterà in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni. In arrivo il 5 luglio del 2023.

Kizazi Moto: Generazione di fuoco

Con i racconti di creatori provenienti da Egitto, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda e Zimbabwe, Kizazi Moto: Generazione di Fuoco ha come obbiettivo quello di trasportare gli spettatori in un viaggio indimenticabile nel futuro dell’Africa, presentando visioni del continente mai viste prima.

Per la serie sono stati programmati 10 cortometraggi e il suo arrivo è previsto per il 5 luglio del 2023 su Disney+.

Bleach: Thousand-Year Blood War parte 1 e 2

Bleach: Thousand-Year Blood War vede come protagonista Ichigo Kurosaki, che ha acquisito i poteri di un Mietitore di Anime grazie a un incontro fortuito. Quest’ultimo è rimasto coinvolto nel tumulto della Soul Society, un luogo in cui si riuniscono le anime defunte. Ma con l’aiuto dei suoi amici, Ichigo supera ogni sfida e diventa ancora più forte. Quando nuovi Mietitori di Anime e un nuovo nemico appaiono nella sua città natale, Karakura, il protagonista torna sul campo di battaglia con la sua Zanpakuto per aiutare i bisognosi.

Nel frattempo, la Soul Society assiste a un’improvvisa impennata nel numero di Hollow distrutti nel mondo dei vivi, ricevendo anche altre segnalazioni di scomparsa di residenti nel Distretto di Rukon. Infine, il Seireitei, patria dei Mietitori di Anime, viene attaccato da un gruppo che si fa chiamare Wandenreich. Guidati da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, i Wandenreich dichiarano guerra ai Mietitori di Anime con il seguente messaggio: “Tra cinque giorni, la Soul Society sarà annientata dal Wandenreich”. La storia e la verità tenute nascoste dai Mietitori di Anime per mille lunghi anni vengono finalmente portate alla luce. Tutto deve giungere a una conclusione: che la battaglia finale di Ichigo Kurosaki abbia inizio!

La prima parte completa sarà disponibile dal 5 luglio mentre a partire dall’8 luglio debutterà la seconda parte con un episodio a settimana in simulcast.

Futurama (stagione 11)

Dopo una lunga pausa di dieci anni, Futurama è finalmente uscito trionfalmente dalla capsula criogenica, riportando il cast originale al completo e lo spirito satirico che ha conquistato il pubblico. I dieci episodi inediti dell’undicesima stagione sono adatti sia ai nuovi spettatori che ai fan di lunga data, che potranno finalmente avere le risposte alle domande che li hanno tormentati per un decennio.

Tra i principali eventi, ci sono gli sviluppi della storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, la troupe esplorerà tematiche attuali come una nuova pandemia in città, il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

L’undicesima stagione di Futurama sarà disponibile in Italia il 24 luglio del 2023, in esclusiva su Disney+.

Futurama

How I Met Your Father (stagione 2 parte 2)

How i Met your father stagione 2 parte 2 sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 26 luglio del 2023. Se non ricordi qualche dettaglio, dai un’occhiata alla nostra recensione della prima parte.

How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando la protagonista Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie, torna indietro fino al 2022 dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle dating app e delle mille opportunità.