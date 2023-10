Robocop: Rogue City non uscirà per Nintendo Switch

Robocop: Rogue City è un titolo sparatutto in prima persona ispirato all’omonima icona cinematografica anni ’90. L’uscita del titolo è programmata per il 2 novembre 2023, ma sembrerebbero esserci spiacevoli novità riguardanti Nintendo Switch. Scopriamo insieme di che si tratta.

Come comunicato proprio dal team di sviluppo, sembra che Robocop: Rogue City non uscirà per console ibrida di casa Nintendo. Il comunicato è giunto proprio tramite la pagina Facebook ufficiale di Teyon. Nello specifico, il team di sviluppo ha risposto ad un utente curioso dello stato dei lavori del titolo per console Nintendo. A questo messaggio è seguita la risposta di Teyon, secondo cui al momento non vi sarebbe alcun piano per un lancio su console ibrida.

Robocop: Rogue City, tra ritardi e cancellazioni

La cancellazione della versione per console ibrida potrebbe essere dovuta a problemi di ottimizzazione che il team ha riscontrato nel corso dello sviluppo. Problema, questo, derivante probabilmente dalle limitate capacità hardware della console rispetto ai suoi competitors.

Non sembrerebbero esserci ulteriori imprevisti sull’uscita del titolo, il cui lancio resta atteso per il 2 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Robocop: Rogue City aveva infatti subito già in precedenza un rallentamento sulla tabella di marcia, che ha causato lo slittamento del proprio lancio (inizialmente previsto per settembre).

Vi ricordiamo inoltre che è attualmente disponibile la demo gratuita di Robocop: Rogue City. Per potervi accedere sarà necessario accedere a Steam cliccando qui. Assieme alla demo del gioco, Teyon Studios ha reso noti i requisiti minimi per giocare il titolo su versione PC. Vediamo assieme quali sono:

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-4790 o Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-4790 o Ryzen 5 2600 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB o AMD Radeon RX 480, 4 GB

Consigliati