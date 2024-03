The Spider Whitin: cos’è e dove vedere il corto con Miles Morales

Originariamente l’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, attesissimo sequel di Across the Spider-Verse, era prevista per il 29 marzo 2024. Ci sarà ancora da aspettare per assistere al capitolo conclusivo della trilogia di animazione sullo Spider-Verse. Nel frattempo, Sony Pictures ha comunque mantenuto la promessa di rilasciare un nuovo prodotto con protagonista Miles Morales.

Il cortometraggio The Spider Whitin: A Spider-Verse Story è disponibile gratuitamente su YouTube dal 27 marzo.

Un corto di sette minuti, diretto da Jarelle Dampier, realizzato con la stessa tecnica d’animazione dei film della saga. Confermato anche il cast: Shameik Moore presta la voce a Miles Morales, mentre Brian Tyree Henry a Jeff Morales.

The Spider Whitin è il sequel di Across the Spider-Verse? Ecco di cosa parla

Nonostante sia stato rilasciato dopo l’incredibile successo di Across The Spider-Verse, The Spider Whitin non è un sequel. Il cortometraggio è in realtà ambientato dopo gli eventi del primo film, Un nuovo universo. Non troverete dunque indizi su Beyond the Spider-Verse., ma di certo tanto materiale su cui riflettere.

Il progetto è stato rilasciato in collaborazione con il Kevin Love Fund. Un fondo, ideato dalla stella del basket NBA Kevin Love, con lo scopo di supportare iniziative per la sensibilizzazione sulla salute mentale. Ed è questo, infatti, il tema centrale del corto.

The Spider Whitin lascia da parte il multiverso ed i supercattivi per mettere Miles di fronte ai suoi veri nemici: i suoi demoni interiori.

In questo breve thriller, Miles fa fatica a bilanciare le sue responsabilità da adolescente, amico e studente mentre indossa anche la maschera di Spider-Man. Dopo un giorno particolarmente estenuante a convivere con queste pressioni, Miles finisce in preda a un attacco di panico che lo porta a confrontarsi con la sua ansia. Impara così che chiedere aiuto può essere un gesto coraggioso quanto difendere la sua città dal male.

The Spider Whitin tratta così, attraverso le fragilità di un supereroe, un tema tanto delicato. Ed in questo modo questo cortometraggio diventa l’ennesimo risultato eccezionale riguardo ai prodotti sullo Spider-Verse, dopo aver raggiunto l’apice con il secondo capitolo.