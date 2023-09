Tokyo Game Show 2023: tutte le novità

Il Tokyo Game Show, abbreviato TGS, si tiene ogni anno a Chiba, in Giappone. Si tratta di uno show che ebbe la sua prima edizione nel 1996, quando ancora il mercato videoludico era nelle mani delle major giapponesi come Playstation, Nintendo e SEGA.

Negli anni il mercato si è frammentato e il TGS è ovviamente cambiato. Rimane però sempre un’occasione per mostrare i lavori delle case di sviluppo giapponesi, e non solo, oltre a un’ottima opportunità per Xbox di mostrarsi al mercato asiatico.

Il 21 settembre si è tenuto l’Xbox Digital Showcase, dove Microsoft ha mostrato il suo ecosistema e la sua line-up. Phil Spencer ha affermato che i giocatori in Giappone sono aumentati e hanno raggiunto ottimi risultati, motivo del sempre più grande interessamento di questo mercato da parte di Xbox.

Xbox Digital Showcase: gli annunci

I nuovi Persona

Iniziamo con Persona 5 Tactica. Si è mostrato in un nuovo video gameplay, a novembre sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.

Hanno poi ricordato che Mineko’s Night Market arriverà ad ottobre al day-one su Game Pass. Il turno è passato a Persona 3 Reload. Farà il suo ingresso su Game Pass a inizio 2024, sappiamo che avrà nuove scene riguardanti la storia e nuove meccaniche di gameplay, non sarà quindi una semplice remaster.

Il promettente annuncio italiano

Ora un titolo interessante, tutto italiano. Altheia: the Wrath of Aferi, di MarsLit Games. Un titolo che richiama le storie e le atmosfere dello Studio Ghibli. L’avventura fantasy invece prende in parte da Zelda, dando l’idea di essere un puzzle game adventure che tratta il rapporto con la natura e tra le persone.

Nuove notizie riguardo Palworld

Un nuovo trailer di Palworld è stato presentato. Il bizzarro titolo multiplayer che richiama molto i Pokémon, ma con le armi. Arriverà su Xbox nel 2024.

È ora il turno di Ori x Party Animals, titolo disponibile su Game Pass. È stato annunciato che Ori entrerà a fare parte del folle Party Animals.

Il 26 settembre, tramite Xbox Game Pass, sarà disponibile Ace Attorney: Phoenix Wright Trilogy.

Forza Motorsport e Octopath Traveler II sono stati gli altri titoli mostrati, il secondo sarà disponibile su Xbox a inizio 2024.

Fallout 76: Atlantic City avrà un aggiornamento dal 5 dicembre, mentre Wo Long: Fallen Dynasty un secondo DLC, “Conqueror of Jiangdong”; arriverà il 27 settembre e farà parte del Season Pass che comprende gli altri DLC.

Le novità sulla saga di Yakuza

Like a Dragon Gaiden: The Man who erased his name, arriverà il 9 novembre su Game Pass.

su Game Pass. Like a Dragon Ishin arriverà su Game Pass nel corso del 2023.

Like a Dragon Infinite Wealth (l’ottavo e nuovo titolo della saga) sarà disponibile dal 26 gennaio su tutte le piattaforme, ma non sarà incluso nel Game Pass.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, titolo di 505 Games, arriverà su Game Pass ad aprile 2024.

Il MMORPG di Bethesda, The Elder Scrolls Online, si apre anche al Giappone, con una versione interamente in giapponese che verrà lanciata il 15 novembre.

PUBG avrà un aggiornamento nel prossimo mese di ottobre, con l’introduzione a Erangel. Ora seguirà il trailer di un titolo che sembra interessante: My Lovely Empress, di Neon Doctrine.

Un simulatore di gestione di un impero che sembra ispirarsi a Civilization, con una grafica elegante e ispirato alla mitologia asiatica.

Esordirà sulle piattaforme Xbox nel 2024.

Exorpimal avrà la sua seconda stagione a partire dal 18 ottobre, titolo presente su Game Pass.



Infine, il titolo di Suda51 e Swery, Hotel Barcelona, si è mostrato in un nuovo video gameplay.

Il 22 settembre è stato il turno di Square Enix che ha mostrato un lungo video gameplay di Final Fantasy VII Rebirth, dove si sono visti combattimenti, esplorazione e mini-giochi nell’area delle Grasslands, la prima area visitabile del gioco.

Da parte di Square Enix così come di Microsoft, quindi, non vi sono stati annunci particolarmente rilevanti, ma si è potuto andare più a fondo riguardo a titoli già annunciati.

Infine, si sono tenute le premiazioni, i Japan Game Awards. Fra questi spicca il premio “Best Sales” per Pokémon Scarlatto e Violetto, e il “Grand Award” per Monster Hunter Rise: Sunbreak.