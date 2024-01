Xbox Game Pass, svelati i primi giochi di gennaio

L’anno nuovo inizia con una bella infornata di giochi nuovi svelati su Xbox Game Pass. Questi sono solo le prime uscite, dal 3 al 16 gennaio. Per chi è abbonato si prepari a due belle settimane intense.

Come annunciato dal sito ufficiale di Xbox oltre a queste, nelle ultime settimane del mese, verranno rilasciati ben altri dieci titoli!

Ma ora diamo uno sguardo a questa prima lista:

Prima ondata di giochi gratis del 2024

Close to the Sun (Cloud, Console, e PC) – 3 gennaio

Hell Let Loose (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 4 gennaio

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Console, e PC) – 9 gennaio

Figment (Cloud, Console, e PC) – 9 gennaio

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console, e PC) EA Play – 11 gennaio

We Happy Few (Cloud, Console, e PC) – 11 gennaio

Resident Evil 2 (Cloud, Console, e PC) – 16 gennaio

Those Who Remain (Cloud, Console, e PC) – 16 gennaio

Spiccano senza dubbio il recente Assassin’s Creed Valhalla in uscita il 9 gennaio e il remake del famosissimo Resident Evil 2 in uscita il 16 sempre di gennaio.

Non male neppure We Happy Few previsto per l’11 gennaio, oltre a Those Who Remain per il 16.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, una notifica dell’app di Xbox Game Pass arrivata ad alcuni utenti segnalerebbe l’imminente arrivo dei primi due capitoli di Baldur’s Gate.

Queste sono solo alcune delle novità in arrivo sul pass del mese di gennaio, ovviamente sui giochi in entrata. Se invece siete curiosi di sapere quali sono stati purtroppo tolti dalla lunga lista di giochi scaricabili potete leggere il nostro articolo!

