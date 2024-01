I giochi che lasciano Xbox Game Pass: addio a GTA 5

Siamo ad inizio anno ed anche questo primo mese del 2024 vedrà titoli arrivare ed andarsene da Xbox Game Pass. Mentre i giochi in arrivo gratuitamente devono essere ancora annunciati, quelli che se ne andranno son stati svelati.

Il servizio in abbonamento di Microsoft ogni mese viene rinnovato con novità ed esclusive. Il catalogo del 2024 sembra essere pieno di chicche e sorprese per i giocatori ma non mancheranno addii difficili.

Questo gennaio ne è un esempio. Andiamo a vedere i giochi che verranno eliminati da Xbox Game Pass.

I giochi che se ne andranno

Primo addio che spezzerà il cuore di molti sarà quello di GTA V. Il gioco, infatti, avrebbe dovuto lasciare il catalogo il 31 dicembre. Questo era stato segnalato da una notifica inviata agli abbonati del servizio.

Anche se, alla fine, la data non è stata rispettata, è plausibile che il gioco lascerà il catalogo entro metà mese. Il ritardo nella rimozione del gioco si pensa sia stato causato dallo stesso ritardo avvenuto nell’aggiunta dello stesso.

Tra i giochi che invece lasceranno in maniera ufficiale l’abbonamento in questo mese ci sono ben due titoli di Persona. Stiamo parlando di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, i due titoli ATLUS precedenti a Persona 5.

Ci teniamo però a ricordarvi che il 2 febbraio uscirà il remake di Persona 3 Reload, il quale sarà disponibile al day one sul pass.

Tra gli altri addii da segnalarvi ci sono anche Garden Story e MotoGP 22.

Tutti i giochi precedentemente menzionati non hanno, ad ora, una precisa data di rimozione. Si presume che verranno eliminati, come consueto, il 15 gennaio 2024. Nonostante ciò, vi consigliamo di tener sotto controllo gli account di Microsoft per possibili comunicati.

Prima di concludere, vi lasciamo a quelli che son stati i giochi di dicembre 2023, sperando di comunicarvi presto quelli che arriveranno a gennaio 2024.