Annuncio Capcom, due eventi previsti

L’editore giapponese Capcom ha annunciato due Capcom Highlights, i suoi eventi digitali di presentazione, per la prossima settimana. Non perdeteveli!

L’editore giapponese Capcom ha annunciato due Capcom Highlights, i suoi eventi digitali di presentazione, per la prossima settimana.

La prossima settimana ci saranno due eventi digitali di Capcom in cui saranno presentati diversi giochi. Chiamati Capcom Highlights, si svolgeranno in due momenti differenti: il primo sarà trasmesso il 7 marzo alle 3pm PT / 6pm ET / 11pm (mezzanotte dell’8 marzo da noi in Italia). Mentre il secondo l’11 marzo allo stesso orario (quindi da noi a mezzanotte del 12 marzo).

Ciascuno dei Capcom Highlights durerà tra i 15 e i 20 minuti. Il primo presenterà Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e Dragon’s Dogma 2. Due giochi enormemente aspettati, soprattutto il secondo di cui tratteremo sicuramente sul nostro sito. Mentre il secondo sarà focalizzato sui nuovi contenuti di Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Stories e Monster Hunter Now.

Capcom ci tiene a specificare che durante i due eventi non saranno date nuove informazioni su Monster Hunter Wilds. Quindi purtroppo dovremo aspettare ancora.

Gli aggiornamenti

Insomma, si tratta di due eventi pensati per dare aggiornamenti su titoli già sul mercato o in arrivo nei prossimi giorni e mesi. Come Dragon’s Dogma 2 che uscirà il 22 marzo su PC, Xbox e PS5. Capcom ha diviso in giochi in via di pubblicazione da quelli già sul mercato che riceveranno contenuti extra. Da notare che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sarà uno dei giochi presenti all’evento per i partner di Xbox di giovedì.

Per il 12 marzo, Capcom ha in programma anche un nuovo Monster Hunter Showcase . Dedicato al ventesimo anniversario della serie (nata nel 2004 su PS2). Ma anche in questo caso la compagnia non ha in programma annunci di alcun tipo su Monster Hunter Wilds. Atteso per il 2025.

Per altre news di questo tipo vi invito a seguirci sul nostro sito Hynerd.it e su tutti i nostri social.