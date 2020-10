Aspettando Valhalla: 7 giochi con cui ingannare l’attesa

Assassin’s Creed: Valhalla è sempre più vicino e presto ci immergeremo in distese ghiacciate e combattimenti brutali ad armi bianche.

Se il 10 novembre vi sembra ancora molto lontano e cercate qualcosa di simile per distrarvi, ecco qui 7 giochi con cui ingannare l’attesa del nuovo Action RPG targato Ubisoft .

Qui troverete videogiochi ispirati ai miti nordici, ai vichinghi, e al folklore norvegese.

Bad North

Bad North è un videogioco di strategia in tempo reale sviluppato da Plausibile Concept, un piccolo studio svedese. Lo scopo del gioco è quello di proteggere il re della nostra isola da un’invasione vichinga ed in seguito scortare il popolo ad evacuare.

Nel gioco ci sono diverse isole, ed ognuna di queste porta con se sfide diverse ed approcci con cui superarle. Spendendo dell’oro è possibile ottenere dei potenziamenti per fortificare le mura del nostro regno, potenziare i nostri guerrieri o per ottenere le risorse necessarie.

Con il giusto tasso di difficoltà, Bad North vi terrà occupati per molte ore senza che ve ne accorgiate. Comandate le vostre armate, e spedite quei vichinghi nel Valhalla! Nell’estate del 2019 il gioco ha visto l’arrivo di un’espansione gratutita, denominata “Jotunn Edition”.

Odin Sphere

Basato sulla mitologia norrena, le favole e sulle opere di Shakespeare Odin Sphere è un action rpg sviluppato da Vanillaware. Il tema principale della trama si concentra sulle Valchirie, le guerriere che portano i prescelti nel Valhalla.

Il gioco è un beat em’up a scorrimento orizzontale con elementi da gioco da ruolo. Avremo a dispozione 5 diversi personaggii, ognuno con le sue abilità ed un proprio capitolo. Con uno stile grafico fatto a disegni tipico della Vanillaware, il gioco vi stupirà con ambientazioni colorate al folklore norvegese e dei personaggi in stile manga.

Il capitolo originale è uscito per PlayStation 2 nel 2007 mentre il remake intitolato Odin Sphere: Leifthrasir è stato pubblicato nel 2016 ed è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita.

Jotun

L’altezza non conta. La forza sì.

Jotun è un action adventure sviluppato da Thunder Lotus Games, un piccolo studio canadese. La nostra protagonista è Thora, una guerriera che, in seguito alla sua morte, lotterà per ottenere il posto che le spetta nel Valhalla. Per entrare nel sacro regno è necessario sconiggere gli Jøtun, dei giganti elementali.

Oltre agli scontri con le terribili creature, nel gioco è possibili esplorare i vari reami della mitologia norrena, ammirando i paesaggi forniti dai disegni fatti a mano. Riuscirete ad abbattere i colossi e a guadagnarvi un posto al fianco di Odino stesso?

The Banner Saga

The Banner Saga è un videogioco di ruolo tattico sviluppato da Stoic Studio. Ispirato alle leggende vichinge, il mondo di The Banner Saga è stato abbandonato dal sole, lasciando solo buio e gelo. Oltre al clima insostenibile gli esseri umani devono affrontare un’antica razza che si credeva estinta, ora tornata per uccidere le altre specie in vita.

Ci sono 2 personaggi con storie separate, entrambi con le loro scelte che metteranno a dura prova il giocatore. Il gioco ha un sistema di combattimento a turni ( simile a quello di Final Fantasy Tactics) dove controlliamo la carovana guidata dal nostro protagonista. Ogni turno può cambiare le sorti della partita e ogni distrazione può essere fatale.

Ogni compagno che muore in battaglia non può essere recuperato e non è possibile caricare un salvataggio precedente. In questo modo la preoccupazione per la squadra è costante e necessaria per superare i livelli più impegnativi.

Il primo capitolo ha ottenuto un grande successo e sono stati fatti due sequel: The Banner Saga 2 e The Banner Saga 3, usciti rispettivamente nel 2016 e 2018.

For Honor

Solo chi muore in battaglia è degno di entrare nel Valhalla.

Se fremete dalla voglia di affettare nemici a colpi d’ascia Assassin’s Creed: Valhalla, For Honor potrebbe farvi godere l’attesa rimanenente. Il particolare picchiaduro con elementi hack n’slash (sempre) di Ubisoft è caratterizzato da violenti combattimenti ad arma bianca fra guerrieri di diversi imperi.

Nel gioco infatti sono presenti 4 diverse fazioni da cui scegliere il proprio guerriero:

Cavalieri

Vichinghi

Samurai

Wu Lin ( guerrieri cinesi)

I personaggi sono divisi in 4 categorie che differeziano i loro stili di combattimento.

Sono presenti 3 tipi di modalità per il comparto online:

1 VS 1

2 VS 2

Schermaglia: in questa modalità 4 giocatori combattono in un’ampia mappa per conquistare più obiettivi possibile.

Se cercate altro oltre l’online il gioco ha anche una modalità storia che si concentra su 3 delle fazioni presenti.

Entrate nel campo di battaglia e provare il vostro onore in combattimento!

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Come già approfondito in un altro articolo, l’action adventure sviluppato da Ninja Theory è una perla imperdibile.

Isipirato ai miti nordici, in Hellblade controlliamo Senua, una guerriera affetta da psicosi in viaggio per salvare l’anima del suo amato Dillion. Per farlo, la nostra protagonista dovrà attraversare l‘Helheim e superare sfide al limite del possibile.

Incentrato sulla narrazione, il gioco sfrutta il 3D audio per permettere al giocatore di immedesimarsi al meglio con la protagonista e con l’ambiente di gioco.

Il gioco è stato inoltre vincitore di molteplici premi e onorifcenze, fra cui 5 candidature ai Video Game Awards 2017, 3 di queste vinte.

Con l’acquisizione dello studio da parte di Microsoft, il sequel denominato Senua’s Saga: Hellblade II sarà in esclusiva per Xbox Series X.

God of War (2018)

Sviluppato da Santa Monica Studio, God of War vede il ritorno di Kratos ora lontano dagli scenari dell’antica Grecia e dal suo Pantheon.

Primo capitolo di questa ”nuova era” che vede come protagonista il guerriero spartano, God of War ora è ispirato alla mitologia nordica, portando con sè tutti i miti e divinità del caso.

Con ritmi molto più lenti rispetto agli altri capitoli della saga, ora God of War punta sulla narrazione, ma la brutalità di Kratos non se n’è mai andata. Il gameplay è stato completamente ricostruito, con una telecamera sopra le spalle ed un apporccio al combattimento più tattico e ragionato.

Oltre ai combattimenti ci sono le fasi esplorative. Non si tratta di un open world, ma God of War dispone di una mappa di contenute dimensione ma dalla realizzazzione impeccabile.

In compagnia di suo figlio Atreus, Kratos e il ragazzo attraverseranno montagne ghiacciate, combatteranno creature giganti ed entreranno nel vostro cuore.

Con oltre 10 milioni di copie vendute e decine di premi gioco dell’anno God of War non è solo un capolavoro, è uno dei migliori giochi di sempre. Se disponete di una PS4 e ancora non ci avete giocato, fatelo subito.

In occasione del PS5 Showcase è stato pubblicato un teaser trailer del sequel, che porta il nome di God of War: Ragnarok.

Il piacere dell’attesa

Con i titoli presenti in questa lista l’attesa per il 10 Novembre, giorno d’uscita di Assassin’s Creed Valhalla, sarà un vero piacere e chissà, magari potreste anche dimenticarvene.

