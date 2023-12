Black Panther diventa una serie tv! Ecco quello che sappiamo

Nelle scorse settimane girava per il web un rumor, diffuso principalmente da The Cosmic Circus, che riguardava Black Panther e che, con il senno di poi, si è rivelato veritiero. I Marvel Studios hanno infatti nelle ultime ore annunciato ufficialmente il progetto.

Dopo le serie animate in programma su Spider-Man e sugli X-Men, e le già più conosciute What if e Marvel Zombies, è in programma anche uno spin-off animato basato sull’universo live-action di Black Panther. Lo show sarà intitolato ufficialmente Eyes of Wakanda ed è stato confermato dai Marvel Studios durante l’evento stampa della seconda stagione di What if, attesa per il debutto su Disney+ il 22 dicembre.

Al momento sono pochi i dettagli resi noti dagli Studios, ma la sezione animata di Marvel ha fatto sapere che Eyes of Wakanda sarà una serie dedita ad espandere l’universo del Wakanda attraverso le storie dei suoi guerrieri, con avventure leggendarie degli eroi passati e presenti del Marvel Cinematic Universe.

Vi ricordiamo, inoltre, che la serie animata potrebbe avere una certa importanza in vista di Black Panther 3, già annunciato dai Marvel Studios, nonostante si sappia ben poco del terzo film live-action sui guerrieri del Wakanda.