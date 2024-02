Enotria: The Last Song, ecco la data di uscita

Il team milanese Jyamma Games ha annunciato che il loro interessantissimo titolo di debutto Enotria: The Last Song arriverà sulle nostre console il 21 giugno. Ispirato al genere souls-like ed al folklore della tradizione italiana, il gioco si basa sul motore Unreal Engine 5 per offrirci delle visuali estremamente evocative.

Cos’è Enotria?

Si tratta di un nuovo souls-like con ambientazioni, musiche e riferimenti tutti italiani. Infatti gli sviluppatori amano definirlo un “Summer-Soul“, cioè un gioco che combina la bellezza di un’estate italiana con l’oscurità insita nel sotto genere nato grazie ai giochi di FromSoftware.

Enotria ricorda molto nel gameplay Bloodborne, gioco ideato dallo studio capitanato da Hidetaka Miyazaki. Ma in generale un ispirazione a tutti i loro giochi. Particolare realizzato da Jyamma Games sarà l’utilizzo delle maschere. Ne possono essere equipaggiate fino a tre e ognuna di loro conferisce diversi bonus al protagonista. Questa caratteristica potrà portare i giocatori a realizzare diverse build in gioco utili per ogni situazione di combattimento.

Preorder

Con l’uscita di questo trailer sono state aperte anche le prevendite disponibili solo sullo store di Epic Games, con la Standard Edition prezzata 44,99 euro e la Deluxe Edition 53,99 euro. Nelle prossime ore o giorni, le prenotazioni dovrebbero iniziare anche sugli altri store digitali.

Infatti il gioco sarà disponibile per Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S e PC.

