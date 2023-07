The Idol 1×05, Recensione – Finalmente è finita

Dopo essere stata travolta da una serie di critiche, The Idol è (finalmente) giunta al termine. Il finale ha ribaltato del tutto la situazione di partenza, ma questo plot twist è giunto troppo tardi, a pochi minuti dalla fine, e il nostro iniziale stupore è andato scemando mentre scorrevano i titoli di coda.

È legittimo domandarci se The Idol sia effettivamente la serie controversa, trasgressiva e scandalosa che ci aspettavamo. Avendo alzato un polverone mediatico, la serie TV ha fatto continuamente parlare di sé già dall’anteprima a Cannes.

The Idol purtroppo vorrebbe costruire un quadro della velenosa industria musicale, e lo fa, ma ciò è offuscato dalle continue e imbarazzanti sequenze soft porn che rivelano uno sguardo prettamente sessista. Troppi errori e passi falsi fatti per “creare scaldalo”. Vediamo però insieme come si è conclusa (probabilmente in maniera definitiva) la serie creata da Sam Levinson e The Weeknd.

Da vittima a carnefice

Nel quarto episodio i ruoli si erano capovolti: Jocelyn si era svegliata dal suo stato di trance ed aveva compreso la natura di Tedros. Da vittima a carnefice. Finalmente Jocelyn ha preso il controllo di sé stessa, non è più “dominata” da nessuno, neppure da Tedros, che nel frattempo sente addosso il peso della sua fragilità. Senza Joss, che era la sua ossessione, ritorna a non valere nulla.

Ma anche Joss, senza essere sfruttata da Tedros, non avrebbe potuto a sua volta sfruttarlo. Senza di lui non avrebbe avuto nuova musica, album e tour. Hanno bisogno l’uno dell’altra e questa complementarietà è evidente a pochi minuti dalla fine.

Innanzitutto, giunto all’apice della sua pateticità, Tedros escluso, vede i suoi protetti esibirsi di fronte ai manager di Joss per aprire il suo tour. Jocelyn vorrebbe prendersi il merito di aver scoperto questi talenti e Tedros è troppo ubriaco e drogato per impedirglielo. Il capo della setta viene cacciato dalla villa di Jocelyn, ma non dalla sua vita. Dopo l’articolo compromettente sui reati commessi, Tedros, sei mesi dopo, si ritrova alle porte del tour sold out della star.

The Idol: il colpo di scena finale

Mentre i manager pensano di aver rovinato definitivamente Mauricio Jackson, quest’ultimo scopre che Jocelyn gli ha riservato un pass e, dopo un breve confronto, di fronte agli occhi stupiti di tutti (manager inclusi), la star presenta Tedros come amore della sua vita e lo fa salire sul palco. Ora Joss ha il controllo non solo della sua vita, ma anche di quella di Tedros.

“Sei mio, per sempre. Ora va’, mettiti là dietro”. L’aggettivo possessivo, l’imperativo, l’invito a mettersi dietro mentre lei domina il palco indicano la presa di posizione di Jocelyn che ora, come un’idolo, comanda e viene seguita da tutti.

Forse Joss, da stratega, era già consapevole dei propri obiettivi. Come ha rivelato Lily-Rose Depp a Deadline:

Penso che gran parte del pubblico guarderà i primi episodi e penserà che questo ragazzo si stia approfittando di lei. Alla fine si renderà conto che sa esattamente quello che lui sta facendo e quello che lei sta facendo. Jocelyn è una persona calcolatrice, strategica. Sa esattamente cosa vuole e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerlo. Tedros era la sua musa ispiratrice e ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno da lui.

Cosa ha sbagliato Sam Levinson?

The Idol è ciò che non vorrebbe essere e mette in scena ciò che denuncia in un gioco erotico fine a sé stesso, realizzato perché si ritiene che, così come nell’industria musicale, anche in quella cinematografica ci sia bisogno di far parlare di sé, creando scalpore e risultando eccessivi. Di The Idol ci rimarrà naturalmente il ricordo di una preziosa esibizione di Lily-Rose Depp che in Sam Levinson trova il suo mentore, insieme ad un’estetica che, grazie a regia e fotografia, si conferma un punto vincente.

Forse proprio perché abbiamo straparlato di questa serie siamo rimasti delusi e tra mille commenti negativi, ci siamo fatti travolgere dalla massa, dimenticando quelle premesse narrative e quegli intenti estetici che non sono poi così catastrofici. Probabilmente se il colpo di scena finale fosse giunto prima, The Idol avrebbe preso una piega diversa. Questo non lo sapremo mai, probabilmente a breve ci dimenticheremo della “scandalosa” serie HBO, le cui possibilità di rinnovo sono altamente remote.