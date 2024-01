Golden Sun: il 2000 arriva su Nintendo Switch Online

Insieme a tutte le altre promesse videoludiche del nuovo anno, anche la Nintendo apre il 2024 con una novità assoluta. I leggendari Golden Sun e Golden Sun: The Lost Age degli anni 2000 entreranno a far parte del catalogo di Nintendo Switch Online per Game Boy Advance. Saranno giocabili a partire dal 17 gennaio e disponibili all’acquisto, insieme ad un pacchetto di espansione, tramite abbonamento alla piattaforma Nintendo.

Two epic adventures dawn…



Golden Sun and Golden Sun: The Lost Age are coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 1/17! pic.twitter.com/d3Y5Lx5RX0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 12, 2024

I due famosi titoli, firmati Camelot Software Planning, erano stati pubblicati, rispettivamente, nel 2001 e 2002 per GBA, ottenendo un successo non indifferente. Dalla grafica al gameplay, hanno meritato tutti gli applausi del pubblico, ricevendo un punteggio di 8.6 dalla recensione di Golden Sun di Game Spot. Dalle fondamenta stesse del genere RPG, il duo giapponese ha mantenuto accesa la luce del suo nome fino ai giorni nostri. Di nuovo alle prese con l’alchimia che minaccia il mondo di Weyard, ecco i magici Adepti riemergere oggi in tutto lo splendore videoludico degli anni 2000. Se siete stati anche voi “adepti” della saga, avrete già assaporato il gusto di quest’esperienza virtuale. Altrimenti, è la vostra occasione per convertirvi alla magia delle quattro Stelle Elementari.