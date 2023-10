Horror games: ecco i migliori titoli di sempre

Successo da brividi per i videogiochi dell’orrore, sempre più in voga tra i fan. Ecco i più premiati.

Halloween è ormai dietro l’angolo, attesissimo periodo della stagione per gli amanti delle maschere e del brivido. Un gusto per il macabro che tutti i players del mondo sanno esattamente come soddisfare anche il resto dell’anno. Un passo dopo l’altro, infatti, sulla scala delle classifiche, i videogames horror stanno conquistando le vette degli applausi più forti. Sangue, cadaveri, demoni e mostri, ingredienti di una perfetta ricetta per un’esperienza unica e, sicuramente, difficile da dimenticare. Un piatto piccante che viene servito freddo, adatto solo ai palati più temerari.

Secondo le statistiche, ci sarebbero alcuni titoli specifici che sono riusciti a farsi strada tra l’immensa mole di offerte videoludiche, conquistando così il podio più alto. Tanto interessanti quanto, nelle speranze degli sviluppatori, difficili da sottrarre agli incubi notturni.

Resident Evil

Sviluppata da CAPCOM, è il frutto del lavoro del celebre Shinji Mikami, con il quale ha inaugurato l’horror survival. Un’abile fusione tra action game e tutto il brivido che può offrire il mondo dell’orrore. Ad accaparrarsi le migliori critiche è stato il settimo capitolo, materializzatosi nel 2017 dalla creatività di Shinji. Un nuovo modo di concepire lo stile di gioco della serie, terrore e paura triplicati da una grafica e un impianto sonoro più realistici e accurati. A contribuire, anche una prospettiva in prima persona che rende l’esperienza di gioco più immersiva.

Outlast

Forse uno dei più apprezzati, ma anche più discussi, titoli del genere. La proposta di Red Barrels è spesso apparsa a tratti piatta e poco originale, ma non per questo accantonata. È infatti una di quelle opere in grado di spezzare il fiato del giocatore in qualunque attimo, come poche sanno fare. Tra un colpo al cuore e l’altro, le indagini sveleranno i segreti di quel luogo infestato, ma attenzione a cosa si esplora!

The Evil Within

Concepita dalla stessa mente che ha partorito il leggendario Resident Evil, ripropone il survival in una veste ancora più macabra. Crudele nella struttura del gameplay e nei video storytelling, andrebbe etichettato quasi come un eccitante per l’ansia. La Tango Gameworks sembra essersi infatti divertita ad inserire insidie e sorprese in luoghi e momenti più inaspettati. Ma è proprio questo il carburante del suo debutto: sopravvivi, affidandoti più al tuo coraggio che ai tuoi scarsi armamenti.

Little Nightmares

Offre un oscuro viaggio di fuga da un mondo apparentemente bizzarro, ma profondamente disturbante. Luoghi apparentemente ordinari, nascondono nell’oscurità creature e pericoli che vanno al di là di ogni logica razionale. Paure e paranoie pronte a riaffiorare da ogni scenario, come fossero tanti piccoli incubi racchiusi in un unico più grande. Un successo non indifferente, ampliato soprattutto col secondo capitolo che ha scosso gli entusiasmi di giovani e adulti.

Una classifica horror generica questa, ovviamente, ma voi cosa ne pensate? Siete così coraggiosi da voler rimanere ancora aggiornati sulle novità da brivido?