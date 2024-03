Kinds of Kindness: ecco quando esce il nuovo film di Lanthimos

Ad appena due mesi di distanza dall’uscita di Povere Creature!, è già tempo di prepararsi al nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Il prossimo 21 giugno arriverà al cinema Kinds of Kindness.

Non si sa ancora molto sulla trama di Kinds of Kindness, se non che sarà un film antologico. La pellicola racconterà tre storie differenti, come confermato da Lanthimos negli scorsi mesi:

Si tratta di un film contemporaneo ambientato negli Stati Uniti. Tre storie differenti, con quattro o cinque attori che interpretano un ruolo diverso in ogni storia, quindi tutti hanno tre ruoli. È stato come fare tre film, davvero.

Non a caso, nel logo ufficiale rilasciato da Searchlight Pictures, il titolo del film è ripetuto esattamente per tre volte. Titolo che, tra l’altro, ha subito di recente una modifica. Inizialmente il film si sarebbe dovuto chiamare AND.

La novità più importante relativa a Kind of Kindness risiede nel fatto che la sceneggiatura è stata scritta da Lanthimos insieme a Efthimis Filippou. I due avevano già collaborato in Dogtooth, Alps, The Lobster ed Il sacrificio del cervo sacro. Un ritorno al passato, dunque, per Lanthimos, dopo le collaborazioni redditizie con Tony McNamara negli ultimi due progetti.

Nonostante manchi l’annuncio ufficiale, la data d’uscita fa presagire una premiere al Festival di Cannes. A tre mesi dal debutto, anche un trailer potrebbe ormai essere prossimo.

Kinds of Kindness: il cast completo

Se vi state chiedendo come mai avremo due film di Lanthimos a distanza di pochi mesi, la risposta è semplice. Le riprese di Povere Creature! si sono concluse nel 2021. Mentre venivano completati gli impegnativi lavori di post-produzione, Lanthimos ha deciso di lavorare ad un nuovo progetto, coinvolgendo diversi protagonisti di Poor Things, a partire da Emma Stone.

Il film segnerà l’ennesima collaborazione fra il regista greco ed Emma Stone, fresca vincitrice del suo secondo Oscar in carriera per l’interpretazione di Bella Baxter in Poor Things.

La Stone guiderà un cast di altissimo livello, del quale fanno parte anche Willem Dafoe e Margaret Qualley, entrambi già in Povere Creature!. A loro si aggiungono Jesse Plemons, Hong Chau, Joe Alwyn, Hunter Schafer e Mamoudou Athie.

Il sodalizio fra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone non è di certo finito qui. Oltre a La Favorita, Povere Creature e Kinds of Kindness, i due hanno girato il cortometraggio Bleat (distribuito solo in alcuni festival cinematografici) e sono pronti a lavorare al prossimo progetto, un remake del film coreano Save the Green Planet.

Le riprese di Save the Green Planet inizieranno questa estate, presumibilmente dopo il tour promozionale di Kinds of Kindness. Nel frattempo, Emma Stone è impegnata sul set di Eddington, il nuovo film di Ari Aster (che produrrà Save the Green Planet) con un cast stellare.