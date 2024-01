Emma Stone: i migliori film e serie TV con l’attrice

Tra le attrici più talentuose e apprezzate della sua generazione, Emma Stone torna sul grande schermo con Povere Creature. Un film imperdibile sotto ogni aspetto, ma che fa della performance della sua protagonista il suo punto di forza.

Il ruolo di Bella Baxter è, per il momento, forse il punto più alto della carriera dell’attrice premio Oscar, valsole numerosi riconoscimenti fra cui il Golden Globe e la nuova candidatura all’Oscar. Una carriera che, a 35 anni, sembra già quella di una veterana.

Dagli inizi nelle commedie adolescenziali e nei film per ragazzi (Suxbad, Easy A, The Amazing Spider-Man), fino al grande cinema d’autore. Il tutto senza accantonare definitivamente commedie e film più commerciali, tra cui uno dei pochi live-action Disney riusciti, Crudelia.

Una filmografia così vasta e variegata che diventa difficile farne una selezione. Vi consigliamo però alcuni titoli con Emma Stone, in ordine sparso fra film e serie TV, da recuperare se avete visto e amato la sua interpretazione in Poor Things.

La La Land

Iniziamo dal consiglio più scontato, ma inevitabile. La La Land è un autentico capolavoro moderno, che brilla sia dal punto di vista tecnico che narrativo. Un musical capace di farsi amare anche dai detrattori del genere, facendo breccia nel cuore di ogni spettatore.

Nel film di Damien Chazelle, Emma Stone interpreta Mia, un’aspirante attrice la cui vita è segnata dall’incontro con un musicista, Sebastian (Ryan Gosling). La La Land è un film sui sogni, ancor prima che un film sull’amore. E per il ruolo di Mia anche Emma Stone ha raggiunto il sogno di ogni attrice, il premio Oscar.

La La Land è disponibile in streaming gratuito su Rai Play, mentre è compreso nell’abbonamento a Prime Video, Sky/Now e dal 6 febbraio su Netflix.

La La Land

Birdman

A proposito di grandi autori, il primo a credere nelle capacità drammatiche di Emma Stone è stato Alejandro González Iñárritu. Il suo Birdman è un film tecnicamente immenso. Un lavoro impressionante con la macchina da presa fa sì che l’intero film appaia come una lunga ed ininterrotta sequenza di due ore.

Viene mostrato il dietro le quinte di uno spettacolo teatrale, comprese le vicissitudini ed i tormenti interiori degli attori coinvolti. A partire dal protagonista, Riggan Thomson interpretato da Michael Keaton. Emma Stone veste qui i panni della figlia di Riggan, Sam, regalando un monologo da brividi.

Birdman è in streaming su Prime Video e Disney Plus, ma potreste trovarlo gratuitamente anche su Rakuten TV.

Birdman

La Favorita

Il consiglio ideale per gli amanti di Povere Creature! La Favorita è incentrato sugli intrighi di corte nella Gran Bretagna del 1708. Pur trattando tutt’altri argomenti, anche La Favorita è una meravigliosa opera d’arte nata dalla mente di Yorgos Lanthimos. Il film ha rappresentato, infatti, l’inizio della collaborazione fra Emma Stone ed il regista greco, di cui l’attrice è diventata la musa.

Oltre a La Favorita e Poor Things, i due hanno già girato un cortometraggio, Bleat, ed un nuovo film che potrebbe debuttare in sala entro fine anno, Kinds of Kindness. Inoltre, Lanthimos ha annunciato che il suo prossimo progetto dovrebbe essere un remake del sudcoreano Save the Green Planet, con Emma Stone in trattative (queste non ancora confermate) per il ruolo della protagonista.

La Favorita è disponibile in streaming su Disney Plus.

La Favorita

The Curse

Nel corso dell’ultimo anno, Emma Stone non ha regalato solo la sua interpretazione più brillante di sempre sul grande schermo, ma anche sul piccolo schermo. Non che abbia lavorato a molti prodotti televisivi, eppure possiamo assicurarvi che il lavoro della Stone in The Curse è fenomenale, tanto da valergli la candidatura ai Golden Globes.

E dispiace che non si sia parlato abbastanza di questa serie, perché The Curse è uno dei prodotti più geniali visti recentemente in TV. Una serie che facciamo fatica a racchiudere in un genere, ma che di certo può essere riassunta nell’aggettivo “disturbante”.

Pur non essendo sempre perfetta, il consiglio è di recuperarvi questo prodotto nato dalle folli menti di Nathan Fielder e Benny Safdie (regista di Diamanti grezzi e attore in Oppenheimer). Dopo essere stata rilasciata a cadenza settimanale, tutti gli episodi di The Curse sono ora disponibili su Paramount Plus (qui la guida per averlo gratis con Sky).

Emma Stone in The Curse

Maniac

Un’altra serie tv che in quanto a follia non ha molto da invidiare a The Curse, ma è decisamente più accessibile. Maniac ha debuttato nel 2018 su Netflix, riscontrando ampio successo di critica e pubblico.

Emma Stone e Jonah Hill (The Wolf of Wall Street) interpretano Annie Landsberg e Owen Milgrim, entrambi segnati da un passato tormentato. Le vite dei due si intrecciano quando prendono parte ad un progetto di una casa farmaceutica. Da qui prendono il via una serie di avventure che si sviluppano in gran parte nella mente dei due, con risultati visivamente e narrativamente eccellenti.

Non siete ancora convinti? Un altro buon motivo per iniziare Maniac è il regista Cary Fukunaga, che ha già diretto la prima stagione di True Detective e l’ultimo capitolo di James Bond, No Time To Die.

Povere Creature!

Nonostante siano diversi i film che vorremmo inserire in questa lista, anche tra le commedie più leggere e disimpegnate della carriera di Emma Stone, concludiamo con quello da cui eravamo partiti: Poor Things.

Abbiamo già speso parole di elogio per questa opera immensa di Lanthimos, un inno alla vita e alla libertà. Non possiamo fare altro se non rimandarvi alla nostra recensione.