La caduta della casa degli Usher: ecco il trailer ufficiale

Netlix ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della sua nova serie televisiva horror: La caduta della casa degli Usher. Adattamento del celebre racconto dello scrittore e poeta Edgar Allan Poe, la serie racconta della famiglia Usher e della loro imminente rovina a causa di una donna misteriosa.

La sinossi della serie Netflix Fratelli spietati creano una dinastia familiare per garantire la loro ricchezza e il futuro. Tuttavia, gli eredi della potente famiglia cominciano a morire misteriosamente uno dopo l’altro.

La regia della serie è affidata al talentuoso regista di serie e film horror Mike Flanagan, che per Netflix ha lavorato spessissimo, dirigendo serie di successo come The Hounting of Hill House, The Hounting of Bly Minor, Midnight Mass e il film tratto dal romanzo di Stephen King, Il gioco di Gerlad – Gerld´s game.

Nell´inquietante trailer vediamo gran parte del numeroso cast, composto sia da “veterani” nei lavori di Flanagan come Carla Gugino e Kate Siegel, che da nuovi ma conosciuti membri come Mark Hamill, celebre per avere interpretato Luke Skywalker nella saga di Star Wars ed essere apparso nel ruolo di se stesso in The Big Bang Theory.

Il cast è piuttosto vasto, mentre nell’omonimo racconto dello scrittore del terrore, La caduta della casa degli Usher, vi erano principalmente tre personaggi. Ma a questi cambiamenti da parte di Flanagan siamo abituati.The Haunting of Hill House e The Hounting of Bly Minor sono, infatti, adattamenti anch’essi tratti da opere letterarie, rispettivamente L’incubo di Hill house (o la casa degli invasati ) di Shirley Jackson e Giro di vite di Henry James. Entrambi gli adattamenti hanno avuto un enorme seguito e successo. Per questo, siamo fiduciosi in questa nuova opera del regista.

La serie approderà sulla piattaforma di streaming il 12 ottobre 2023. Nel frattempo, se siete interessati alla serie Netflix del momento, potete trovare qui la nostra recensione di One Piece.