League of Legends, analisi patch 13.20

Questa patch di League of Legends presenta delle modifiche piuttosto importanti alle meccaniche della giungla e dell’effetto valanga. Per quanto riguarda la giungla, ci sono due obiettivi: il primo è ridurne la potenza come ruolo. I campioni da giungla sono fondamentali a metà e fine partita grazie al loro controllo eccezionale sui mostri epici, il che vuol dire che non devono essere altrettanto dominanti nelle interazioni PvP.

Il secondo riguarda l’effetto valanga in LoL. L’obiettivo principale è ridurre la velocità con la quale le squadre possono scatenarlo a inizio partita in modo che tutti possano avere accesso ad altre parti divertenti a metà e fine partita, come i combattimenti a squadre e la pianificazione degli obiettivi che dovrebbero avere un ruolo maggiore nel determinare l’esito delle partite.

In questa patch troverete anche tante novità da non perdere come l’aggiornamento grafico di Jax, altre aggiunte alla linea di aspetti Congrega e infine, a grande richiesta, l’adattamento di Xayah e Rakan Guardiani Stellari Redenti per LoL!

Aggiornamenti campioni di League of Legends

Akshan

Velocità di movimento bonus della Q diminuita. Danni base della E diminuiti.

Bel’Veth

Velocità d’attacco bonus della passiva dopo il lancio dell’abilità diminuita. Ora la E può infliggere colpi critici, riduzione danni diminuita, danni minimi regolati, danni sul colpo aumentati. Salute Remore del vuoto della R regolata.

Galio

Ricarica della W diminuita, tempo di recupero scudo diminuito.

Jinx

Crescita salute aumentata. Ora la velocità d’attacco bonus totale della passiva si accumula. Ricarica della R diminuita, danni base aumentati, crescita attacco fisico aumentata.

K’Sante

Tutte le abilità sono state modificate.

Kai’Sa

Armatura base diminuita.

Milio

Ora i danni da ustione inflitti dagli alleati attivano gli oggetti di Milio. Ricarica della E diminuita, potenza scudo base aumentata. Rapporto potere magico guarigione della R aumentato.

Morgana

Rapporto potere magico della W aumentato, danni ai mostri aumentati. Ricarica della E aumentata a inizio partita. Velocità di movimento della R aumentata, durata stordimento aumentata, danni magici aumentati.

Quinn

Salute base diminuita, velocità di movimento base diminuita, crescita attacco fisico aumentata.

Zed

Ricarica della W aumentata.

Ziggs

Hitbox della Q aumentato.

Modifiche ARAM

Ecco alcune modifiche di League of Legends per tutti gli appassionati della modalità ARAM.

BUFF

Rek’Sai: 100% danni inflitti ⇒ 105% danni inflitti.

NERF

Jhin: 100% danni subiti ⇒ 105% danni subiti.

Lissandra: 95% danni inflitti ⇒ 90% danni inflitti.

Malzahar: 75% danni ad area contro minion ⇒ 60% danni ad area contro minion.

NUOVI ASPETTI

Ovviamente non possono mancare nuovi aspetti per i personaggi di LoL.

Renekton Mondiali 2023

Rakan e Xayah Guardiani Stellari Redenti

Nilah della Congrega

Nami della Congrega

Elise della Congrega

Akali della Congrega

Mordekaiser Dio Antico

Akali della Congrega (edizione prestigio)

Neo PAX Jax

Anche in questa patch sono molte le novità. Forse quella che viene più all’occhio riguarda la modifica della giungla. Continuate a seguire Hynerd per tutti gli aggiornamenti riguardanti League of Legends!