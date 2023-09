League of Legends: note sulla patch 13.19

Vediamo le novità della patch 13.19 di League of Legends, quella che verrà utilizzata per il Worlds 2023.

Arrivata la patch che verrà utilizzata nell’arco del Mondiale 2023 di League of Legends. L’evento si svolgerà a Seoul a partire dal 10 ottobre.

Prima delle novità inerenti alla patch, la 13.19, andiamo a vedere le date dei worlds.

Struttura dei Worlds 2023

Il nuovo formato dei Mondiali di League of Legends includerà 22 squadre in tre fasi della competizione.

Il Play-In Stage si terrà dal 10 al 15 ottobre al LoL Park di Seoul.

Lo Swiss Stage si terrà dal 19 al 23 ottobre e dal 26 al 29 ottobre alla KBS Arena a Seul.

Le eliminatorie consistono in quarti di finale, semifinali e finali.

I quarti di finale si terranno dal 2 al 5 novembre e le semifinali dall’11 al 12 novembre, entrambe si svolgeranno al Sajik Indoor Gymnasium di Busan.

La finale mondiale si terrà il 19 novembre e si giocherà al Gocheok Sky Dome a Seoul, il più grande luogo al coperto del paese e sede della squadra di baseball di Seoul, Kiwoom Heroes.

Ecco tutte le novita della patch mondiale di League of Legends.

Oggetti

Orgoglio di Randuin

Scontato del 10%, Orgoglio di Randuin (ora paragonabile a molti oggetti leggendari dei tank) dovrebbe rendere al meglio quando i colpi critici sono la causa principale dei danni subiti, senza però essere l’oggetto predefinito per l’armatura dei tank. Costo totale: 3000 ⇒ 2700

Al momento, Parabraccia del cercatore si trova al di sotto dello standard fissato da oggetti come Mangiamagia e Corpetto di rovi. Questo piccolo buff vuole rendere l’occasionale acquisto di armatura iniziale più conveniente per i maghi. Armatura: 15 ⇒ 20

Viene ridotto ancora il suo potere anti-minion. Danni da Elettroshock ai minion: 200 ⇒ 150





Modifiche ARAM

Buff

Briar: 100% guarigione ⇒ 130% guarigione, 100% danni subiti ⇒ 95% danni subiti, 100% danni inflitti ⇒ 105% danni inflitti

Nerf

Galio : 95% danni inflitti ⇒ 90% danni inflitti

: 95% danni inflitti ⇒ 90% danni inflitti Kennen : 95% danni subiti ⇒ 100% danni subiti

: 95% danni subiti ⇒ 100% danni subiti Taliyah: 105% danni inflitti ⇒ 100% danni inflitti

Campioni

Azir

Ricarica della Q aumentata.

Q – Tumulto delle sabbie

Ricarica: 12/10,5/9/7,5/6 secondi ⇒ 14/12/10/8/6 secondi

Briar

Crescita velocità d’attacco diminuita. Guarigione della W diminuita, danni contro minion e mostri aumentati, danni percentuale salute massimi contro minion e mostri diminuiti. Varie modifiche alla fruibilità e alcuni bug risolti.

Statistiche base

Crescita velocità d’attacco: 2,5% ⇒ 2,3%

Q – Salto alla gola

Aggiornamento logico: la Q ora è correttamente etichettata come un ripristino dell’attacco per interazioni come Pioggia di lame.

W – Frenesia sanguinaria

Mostrami la tua furia: abbiamo aggiunto una barra della Furia per mostrare la durata rimanente della Frenesia.

Aggiornamento descrizione: la descrizione della W – Frenesia sanguinaria ora chiarifica che il lancio della W non causa la rimozione o la sostituzione della Frenesia sanguinaria potenziata garantita dalla R.

W – Morsi della fame

Guarigione: 35/42,5/50/57,5/65% ⇒ 36/42/48/54/60%

Danni aumentati contro minion e mostri: 20% ⇒ 10%

Danni percentuale salute mancante massimi contro minion e mostri: 500 ⇒ 400.

Bug risolto: risolto un bug per il quale i danni percentuale salute mancante sferravano colpi critici.

Aggiunta una breve ricarica minima dopo il lancio di Morsi della fame per impedire il doppio lancio alle configurazioni ad alta velocità abilità.

E – Urlo agghiacciante

Risolto un bug per il quale a volte i nemici respinti non venivano storditi dopo aver colpito elementi del terreno creati dai giocatori.

R – Promessa di morte

Segnalando la R, ora è possibile dire ai compagni di squadra quali nemici si trovano entro la sua gittata.

Bug risolto: risolto un bug per il quale Briar continuava ad attaccare i bersagli sbagliati se il bersaglio di Promessa di morte moriva durante il periodo di lancio.

Varie

Sfide: Briar ora è correttamente indicata come campione noxiano per le Sfide.

Oggetti raccomandati: gli oggetti raccomandati per Briar sono stati aggiornati.

Rune raccomandate: le rune raccomandate per Briar sono state aggiornate.

Galio

Ricarica della R diminuita.

R – Entrata dell’eroe

Ricarica: 200/180/160 secondi ⇒ 180/160/140 secondi

Gangplank

Ricarica della R ridotta, rallentamento potenziamento Figlia della Morte aumentato, velocità di movimento potenziamento Morale alto aumentata.

R – Sbarramento d’artiglieria

Ricarica: 180/160/140 secondi ⇒ 170/150/130 secondi.

Rallentamento potenziamento – Figlia della Morte: 60% per 1 secondo ⇒ 75% per 1 secondo.

Potenziamento velocità di movimento – Morale alto: 30% per 2 secondi ⇒ 40% per 2 secondi.

Jhin

Danni fisici minimi della R aumentati.

R – Chiamata alla ribalta

Danni fisici minimi: 50/125/200 (+25% attacco fisico totale) ⇒ 64/154/244 (+25% attacco fisico totale).

LeBlanc

Rapporto velocità d’attacco ridotto, crescita velocità d’attacco aumentata, crescita attacco fisico ridotta, crescita mana ridotta, crescita rigenerazione mana ridotta. Danni magici della W aumentati. Danni magici della E aumentati.

Lee Sin

Armatura base aumentata. Rubavita e rubavita magico della W aumentati. Danni magici della E aumentati.

Lissandra

Durata immobilizzazione della W aumentata.

Nunu e Willump

Rapporto potere magico della E aumentato.

E – Raffica di palle di neve

Danni magici per colpo: 16/24/32/40/48 (+10% potere magico) ⇒ 16/24/32/40/48 (+15% potere magico)

Danni magici totali massimi: 144/216/288/360/432 (+90% potere magico) ⇒ 144/216/288/360/432 (+135% potere magico).

Pyke

Crescita salute aumentata. Ricarica della W diminuita.

Rek’Sai

Guarigione della passiva ridotta. Danni della Q diminuiti. Velocità di movimento di W – Immersione diminuita. Danni base di W – Emersione aumentati.

Renekton

Resistenza magica base ridotta.

Syndra

Danni magici della Q aumentati.

Velocità proiettile della R aumentata.

Zeri

Velocità di movimento base diminuita.

Sono stati aggiornati anche i sistemi di controllo del comportamento. Maggiori restrizioni sulle classificate con aumento di penalità per comportamenti negativi. Questo porta a non poter più giocare classificate fino alla rimozione delle restrizioni subite. Per farlo bisognerà giocare cinque partite a una modalità on classificata (selezione segreta, draft, ARAM, e le modalità di gioco a rotazione).

Aggiunti anche i nuovi aspetti Nidalee la Ilusión, Renata Glasc la Ilusión, Ziggs la Ilusión, Qiyana la Ilusión, Draven la Ilusión, Gnar la Ilusión e Renata Glasc la Ilusión (edizione prestigio).

Non resta che aspettare l’inizio del mondiale di League of Legends con Hynerd.it che lo seguirà con aggiornamenti frequenti.