Marketers World 2023: tre giorni di esperienze per imprenditori digitali, creators e freelance

Dopo il trionfo delle prime tre edizioni, che hanno registrato l’affluenza di oltre 2.500 individui, l’evento Marketers World è pronto a fare ritorno dal 13 al 15 ottobre 2023 a Rimini. Questo incontro rappresenta un punto di riferimento cruciale per chi si sta avventurando nel mondo imprenditoriale digitale, sia per i neofiti sia per coloro che hanno già intrapreso il loro percorso come imprenditori, creatori e influencer.

Il Marketers World offre l’opportunità di acquisire conoscenze, strategie e competenze fondamentali per costruire e potenziare la propria carriera nel mondo digitale. Sul palco ci saranno esperti del settore che si dedicheranno a formare la prossima generazione di imprenditori digitali.

Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di alcuni tra i principali attori del mondo del marketing, del business e delle startup, tra cui Marcello Ascani, uno degli youtuber più seguiti d’Italia, e Giulia Calcaterra, influencer con oltre un milione di follower e imprenditrice nel settore digitale. Inoltre, il Marketers World ha ospitato esperti di finanza personale, autori bestseller, e professionisti del settore blockchain e web3.0.

Oltre agli interventi sul palco, l’evento prevede anche attività di intrattenimento e networking. Durante la prima giornata, i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare nuove esperienze e di entrare in contatto con persone che condividono gli stessi interessi, grazie all’uso di un’app dedicata. L’area espositiva dell’evento è stata arricchita nel 2022, con la presenza di numerosi partner e proposte esperienziali, oltre a workshop tematici sull’imprenditoria e sul marketing digitale.

Il Marketers World si prefigge di essere non solo un evento formativo, ma anche una festa: un’occasione unica per investire nel proprio futuro professionale, imparando dagli altri e dai formatori presenti. Per l’edizione del 2023, l’evento prevede di accogliere più di 3.000 partecipanti e di offrire un’area espositiva ancora più vasta.

L’evento è organizzato dal gruppo Marketers, la più grande e importante community di imprenditori digitali d’Italia, ideata e fondata da Dario Vignali e Luca Ferrari. Marketers è una realtà consolidata nel panorama digitale italiano, impegnata sia nella formazione di nuovi imprenditori, sia nello sviluppo di nuove aziende totalmente digitali.

Negli anni, Marketers ha creato diverse aziende che operano nel campo del digital marketing, occupandosi di aziende, brand e influencer, o che lavorano verticalmente su prodotti digitali, come corsi online di Yoga e Fitness. Attualmente, il gruppo impiega circa 70 collaboratori, tutti in modalità full remote, ed è stato riconosciuto da Financial Times e Statista – Sole24Ore per i suoi successi aziendali.

L’obiettivo di Marketers è quello di incoraggiare la futura generazione di imprenditori digitali, rendendoli sempre più consapevoli delle opportunità offerte dalla rete e supportandoli nei loro progetti con un metodo concreto ed efficace. In questo contesto, il Marketers World rappresenta un ulteriore passo in questo percorso formativo, offrendo una piattaforma per condividere le migliori strategie digitali e per creare sinergie e rapporti tra persone con gli stessi interessi e passioni.

L’Edizione 2023 tratterà vari argomenti, tra cui il marketing nel 2024, l’intelligenza artificiale nel marketing e nel business, lo smart working, il nomadismo digitale, e la creazione di contenuti sui social media. L’obiettivo è fornire una panoramica sulle ultime tendenze tecnologiche e le strategie che i migliori marketer italiani hanno testato e inserito nei propri flussi di lavoro quotidiani.