Marvel snap: nome in codice Mockingbird

Eccoci pronti finalmente. Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Marzo: questo martedì 12 alle ore 20 uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Partiamo con un’agente speciale scelto dello S.H.I.E.L.D. ovvero la nostra cara Mockingbird! Una dei protagonisti della serie dei New Avengers nonché ex-moglie del buon Occhio di Falco.

Come da tradizione partiamo con le analisi:

Mockingbird

Descrizione:

Mockingbird (costo: 5 potenza: 9): Costa 1 in meno per ogni carta che hai in gioco e che non è presente nel tuo mazzo iniziale.

Effetto particolare che riporterà sicuramente in auge il mazzo con Loki. Scomparso o per lo meno, visto a sprazzi, nel meta odierno. Ovviamente dopo l’enorme nerf dato dal non potenziare più il Collector. Interessante dato che è un effetto vanilla e quindi non subirà influenze da tech-card. E soprattutto il fatto che sia una potenza 9 le toglierà il problema Shang-Chi. Anche se io in un Discard con magari Quinnjet e Helicarrier ce la vedrei molto bene. E’ questo il bello di Marvel Snap, il poter creare mazzi con infinite combinazioni!

Ma chi è Mockingbird?

Mimo (Mockingbird), il cui vero nome è Dr. Barbara “Bobbi” Morse-Barton, è un personaggio dei fumetti creato da Gerry Conway (testi) e Barry Windsor-Smith (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Astonishing Tales (vol. 1) n. 6 (giugno 1971).

Agente dello S.H.I.E.L.D. e supereroina, Mimo è stata alleata e comprimaria delle storie di Ka-Zar per poi entrare a far parte di numerose formazioni dei Vendicatori sposando e, in seguito, divorziando da Occhio di Falco.

Poteri e abilità

Seppur sprovvista di superpoteri, Mimo è una agente S.H.I.E.L.D. finemente addestrata. Diplomatasi col massimo dei voti nel suo corso. Di conseguenza è un’esperta in molte forme di combattimento corpo a corpo, svariate tecniche di spionaggio e nell’utilizzo di una vasta gamma d’armi. Inoltre è un’acrobata formidabile, un’esperta di informatica ed ha un dottorato in biologia.

Per sopravvivere dopo aver riportato una ferita mortale nello svolgimento di una missione, Mimo ha subito l’iniezione di un siero creato dalla combinazione tra il Siero del Super Soldato e la Infinity Formula. Sebbene si ignori cosa ciò possa provocare alla lunga nel suo organismo, il solo effetto dimostrato finora è stato un aumento quasi superumano di forza ed agilità.

La sua arma preferita sono una coppia di manganelli d’acciaio combinabili in un bastone Bō. Manovrati con tale maestria da sapersene servire sia in maniera offensiva che difensiva.