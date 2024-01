Marvel Snap, dal mito al comics: Hercules!

Come già annunciato dall’articolo sul pass di Marvel Snap di Gennaio: questo martedì 9 alle ore 20 uscirà la terza carta di questo mese. Una vera e propria trasposizione letteraria di un eroe mitologico! Non è stato il primo e nemmeno l’ultimo dio greco ad essere aggiunto al compendio di eroi/antagonisti del mondo fumettistico Marvel.

Un esempio viene da suo padre: Zeus apparso anche nell’ultimo film di Thor: Love and Thunder!

Ora però concentriamoci sul gioco che tanto amiamo e andiamo ad analizzare questa carta:

Hercules

Descrizione:

La prima volta che un’altra carta si sposta qui ad ogni turno, spostala in un’altra posizione.

Una carta interessante che riporterà dopo mesi in meta il mazzo Move. Almeno spero che torni in auge dato che è sempre stato un archetipo molto interessante. Per move e bounce avremo una bella features in più. Hercules si presenta come una costo 4 e forza 6, estremamente versatile e molto forte, un effetto simile a Silk e che può essere una fonte di combo infinita.

E come la stessa ragazza ragno non ha la dicitura: “Alla Scoperta” o “Effetto Continuo” e questo la aiuta ad evitare molte Tech Card! (Dicesi Tech Card una carta che ha un effetto di counter per altre carte, vedasi Shang-Chi)

Ma chi è Hercules?

Ercole (Hercules) è un personaggio dei fumetti pubblicato dalla Marvel Comics. Una delle versioni a fumetti della celebre figura mitologica. Una prima incarnazione fumettistica di questo personaggio venne elaborata già ai tempi della Timely Comics. Da notare come esista una versione omologa e omonima della DC Comics, l’altro grande editore statunitense di supereroi.

La sua storia antica non viene cambiata, cambia solo in era moderna. Hercules essendo stufo della vita sull’Olimpo deciderà di viaggiare per il mondo e incontrerà gli altri eroi Marvel!

Poteri e abilità

Ercole è dotato di una resistenza e una forza sovrumana che gli ha consentito di sollevare la Statua della Libertà. La sua forza è tale da permettergli di abbattere pareti di titanio con un solo pugno e sbriciolare automobili senza fatica.

Ercole guarisce molto in fretta e, essendo immortale, non invecchia oltre una certa età ed è immune alle malattie. Inoltre, indossando il mantello del Leone Nemeo egli può diventare assolutamente invulnerabile! Poiché esso è impossibile da scalfire per qualsiasi arma. Le sue frecce sono inoltre imbevute nel sangue dell‘Idra di Lerna e perciò il minimo contatto con esse causa dolori atroci e inguaribili. Ercole è inoltre un esperto di lotta greco-romana e dell’uso di moltissime armi, come arco e frecce. Come arma Ercole usa una mazza in adamantio forgiata dal dio greco Efesto.