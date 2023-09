Nintendo Direct di Settembre: ecco tutti gli annunci

Oggi, 14 settembre 2023, si è tenuto il nuovo Nintendo Direct della compagnia di Kyoto; durante il corso dell’evento sono stati mostrati tanti titoli per Nintendo Switch, tra nuove e vecchie facce.

Come in ogni Direct, Nintendo ha pubblicato una carrellata di trailer e, tra i vari giochi presentati, potrebbe esservi sfuggito qualcosa.

In vostro soccorso accorriamo noi di Hynerd, per elencarvi con un breve riassunto gli annunci più rilevanti del Nintendo Direct del 14 settembre 2023.

Nintendo Direct: i giochi first party

Ad aprire le danze della conferenza troviamo Splatoon 3 Torre dell’Ordine, prossima espansione – interamente single player – per il gioco sparatutto.

Di seguito non potevano mancare i molteplici giochi dedicati a Mario, come Mario vs Donkey Kong, Paper Mario: Il Portale Millenario e Super Mario RPG. L’idraulico più famoso del pianeta continua ad essere il porta bandiera di Nintendo Switch, ma questa volta non è solo.

Infatti, ad accompagnarlo troviamo altri personaggi icone della saga, in giochi come Princess Peach: Showtime!, WarioWare: Move it! e Luigi’s Mansion 2 HD. A completare il corollario, troviamo l’irreprensibile Mario Kart 8 Deluxe con il suo Pacchetto 6.

Infine, per quanto concerne i titoli first party, ritroviamo F-Zero, anche se in nuovo formato battle royale con F-Zero 99. Ultimo, ma non per importanza, non dimentichiamo Detective Pikachu: Il Ritorno.

Nintendo Direct: i titoli di terze parti

Altro giro altra corsa, come era ovvio aspettarsi. La mostra dei giochi di terze parti inizia con l’atteso Prince of Persia: The Lost Crown.

Successivamente Nintendo ci teletrasporta nel passato, con l’annuncio di Another Code: Recollection che include due giochi della serie. Facendo ancora un passo all’indietro, potrete giocare a Tomb Raider I-II-III Remastered, per rivivere le avventure di Lara Croft.

Infine, manca poco ve lo promettiamo, è stato mostrato Unicorn Overlord, un nuovo gioco di ruolo tattico di Vanillaware. Se invece cercate qualcosa di più leggero, vi consigliamo di dare un’occhiata al trailer di Trombone Champ.

Arrivati alla fine, rimane soltanto una cosa da fare, attendere con ansia l’uscita l’inverno incombente, con la speranza che non rovini le nostre aspettative.