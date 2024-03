Oscar 2024: ecco dove, come e quando vederli

Si avvicina l’atto conclusivo della stagione dei premi di Hollywood: gli Oscar 2024. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte italiana tra domenica 10 e lunedì 11 marzo.

A differenza degli altri anni, l’evento comincerà un’ora prima rispetto al solito, all’1 di notte, per una durata prevista di circa 3 ore e mezza.

Cambiamenti importanti anche per quanto riguarda l’Italia. Per la prima volta dopo diversi anni non sarà più Sky a trasmettere l’evento, che andrà invece in onda su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay a partire dalle 23:30 con il red carpet.

A condurre la notte degli Oscar 2024 sulla rete ammiraglia sarà Alberto Matano. Insieme a lui tanti ospiti in studio, fra cui Stefania Sandrelli, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. Previsto anche il collegamento con l’inviato del Tg1 Paolo Sommaruga, che intervisterà i protagonisti del Dolby Theatre.

Oscar 2024: i presentatori

I film candidati (qui tutte le nomination), non saranno gli unici protagonisti degli Oscar 2024. Come sempre sono numerosi i nomi delle celebrità che saliranno sul palco per presentare i premi. Sono già stati annunciati Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz e Forest Whitaker.

Questi si aggiungo a Mahershala Ali, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Lupita Nyong’o, Catherine O’Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Michelle Yeoh, Ramy Youssef e Zendaya.

Agli Oscar 2024 ci sarà il ritorno di uno dei format più innovativi e amati degli ultimi anni (qui la premiazione del 2009). 5 vincitori del passato saliranno sul palco per presentare i 5 candidati per ognuna delle rispettive categorie attoriali.

Nonostante non sia stato annunciato, non è facile capire chi saranno gli attori in questione, a giudicare dall’elenco dei presentatori. Oltre a tutti i vincitori dello scorso anno, spiccano ad esempio, tra gli altri, la presenza di vincitori del passato come Christoph Waltz e Mahershala Ali tra i non protagonisti. Matthew McConaughey, Nicolas Cage ed Al Pacino tra gli attori protagonisti. Charlize Theron (che potrebbe però presentare insieme ad Anya Taylor-Joy in vista di Furiosa) e Jennifer Lawrence come migliori attrici.

È tutto pronto insomma per quello che si preannuncia un trionfo di Oppenheimer. Sarà così? Nel frattempo leggete i nostri pronostici e previsioni.